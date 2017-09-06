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6 сентября, 15:43
Подготовлен законопроект о социокультурной адаптации мигрантов в РФ

Проект уже внесен в правительство

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало и внесло в правительство законопроект о социокультурной адаптации мигрантов, сообщил на полях ВЭФ руководитель агентства Игорь Баринов.

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"Мы подготовили федеральный закон о социокультурной адаптации иностранных граждан в российское общество, мы его внесли в правительство. Надеюсь, что нам удастся его как можно быстрее принять", - сказал Баринов.

Ранее сообщалось, что весной текущего года был размещен на правительственном сайте для обсуждения проект указа президента РФ о наделении ФАДН полномочиями по социокультурной адаптации мигрантов.

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