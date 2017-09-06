Для удовлетворения растущих потребностей в современных технологиях космическим корпорациям необходимо объединить усилия, считают эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

У Роскомоса серьезные планы по развитию Дальнего Востока

"Наиболее динамично растут контакты АТР. Он играет все большую роль. Очень серьезные планы по развитию космодрома "Восточный" и региона в целом", — Игорь Комаров, гендиректор Роскосмоса.

ПРОБЛЕМЫ

Космический мусор: техногенная угроза

"Мы очень плотно работаем с Китаем по трем магистральным направлениям. Одно из них связано с ракетными двигателями и ракетоносителями. Второе включает в себя все, что касается орбитального сегмента. Третье направление оформилось в этом году — мониторинг космического пространства с точки зрения его техногенного засорения. Космос — среда обитания не только космических аппаратов, но и людей. Возникает вопрос тех угроз, источником которых является космический мусор. Этот вопрос стоит крайне остро. В космосе находится около 18 тысяч космических объектов. Из них только 7% являются функционирующими. Все остальное — космический мусор весом почти 6 тысяч тонн. Эту проблему нужно решать. Это общая проблема", — Юрий Макаров, директор сводного департамента стратегического планирования и государственных космических программ Роскосмоса.

Ни одна страна в отдельности не может удовлетворить растущие потребности потребителей, связанные с космическими технологиями

"Наибольший вклад в экономику вносят два направления космической деятельности — дистанционное зондирование земли и связь. Роскосмос имеет группировку, которая позволяет приступить к реализации проекта "Цифровая земля". Мы понимаем, что потребителю необходима онлайн-информация в интернете — ведение кадастра, картография, планирование развития регионов, контроль лесов, мониторинг землепользования, выявление пожаров, оценка паводковых ситуаций, мониторинг техногенных аварий. Но потребитель требует актуальности. Мы столкнулись с такой проблемой, что ни одна из национальных группировок не в состоянии удовлетворять растущие требования потребителей. Мы приглашаем все страны объединить информационные ресурсы. Более 90% связи предоставляют аппараты, которые находятся на геостационарной орбите. На рынке появились новые вызовы — глобальность, "реальное время", открытость, многофункциональность и масштабируемость. Мы могли бы объединить наши усилия. Одна страна не в состоянии создать все условия для такой группировки", — Андрей Тюлин, генеральный директор АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем".

РЕШЕНИЯ

Активизация международного сотрудничества в космосе

"С 1993 года ежегодно собирается азиатский форум космических агентств. С каждым годом на него оказываются все большие надежды по обсуждению международного сотрудничества в области космоса. С 14 по 17 ноября он пройдет в Бангалоре (Индия) (17:00)", — Мамору Эндо, старший вице-президент Японского аэрокосмического агентства (JAXA).

"Совместная работа очень важна. Нам надо работать для будущего. Если мы работаем вместе, то результат будет лучше. Совместно с Россией мы проводим эксперименты по синтезу протеинов в условиях микрогравитации", — Кимия Юи, астронавт, Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

"В этом году подписан договор на запуск сингапурского летательного аппарата, который мониторит космическое пространство. У нас есть предложения по технологии мониторинга. Идет речь об объединении информационного ресурса тех стран, которые наиболее интенсивно используют космос как сектор экономики. Три четверти космодромов находятся на территории АТР. Объединение усилий в плане безопасности космической деятельности очень важно", — Юрий Макаров.

"Россия и Китай сотрудничают в области соединения Beidou и ГЛОНАСС. С помощью политики "Один пояс — один путь" начинается сотрудничество в области связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях", — Тянь Юйлун, генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации (CNSA).

Развитие новых направлений

"Земля очень маленькая и может выдержать только 12 млрд человек. Мы обязаны рассматривать вопрос утилитарного развития космоса. То есть уходить в космическое пространство. Предлагаем на базе Дальневосточного университета создать проект по созданию нетрадиционных двигателей, в основе которых будет давление фотонов. Ракетного топлива не хватит для того, чтобы исследовать дальние миры. Необходимы нетрадиционные источники движения в космосе. Использование "фотонного паруса" позволит обеспечить устойчивое положение искусственных спутников Земли, создать "полярные сиделки", обеспечить доставку грузов к планетам внутренней Солнечной системы, значительное уменьшение длительности межпланетных перелетов, отправка аппаратов с орбиты Венеры или Меркурия за пределы Солнечной системы, обеспечение работ по защите Земли от космических столкновений, сбору космического мусора", — Юрий Кульчин, директор ФГБУН "Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук".