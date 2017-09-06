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6 сентября, 16:39
Расширение границ ТОР на Дальнем Востоке может повысить их конкурентоспособность

Корпорация развития Дальнего Востока отмечает, что в регионе открыты 18 ТОР, в которых работают более 400 компаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Расширение границ существующих территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке повышает их конкурентоспособность. Такое мнение высказал в среду генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов на сессии "Развитие человеческого капитала как критический фактор успеха модернизации моногородов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"На форуме мы подписали уже более двух десятков соглашений, некоторые из них подразумевают расширение границ ТОР. Это добавляет проекту конкурентоспособности по отношению к другим подобным территориям, при этом мы в основном ориентируемся на соседние страны", - отметил Тихонов.

Как уточнили в администрации Приморского края, в частности для начала работы вьетнамской компании TH True Milk в качестве резидента ТОР "Михайловский" будут изменены ее границы. Эта компания намерена построить в Приморском крае три комплекса молочного животноводства и завод по переработке молока. При этом компания готова также выращивать корма для своих комплексов - сою и кукурузу.

"ТОР на Дальнем Востоке немного отличается от того, что сейчас делается и будет делаться по всей России. У нас ТОР идет за инициативой бизнеса. Там, где бизнесу нужно создавать ТОР, мы даем ему эти стартовые условия", - подчеркнул Тихонов.

Сегодня, по данным КРДВ, на Дальнем Востоке открыты 18 ТОР, в которых работают более 400 компаний.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным  фотохост - агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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