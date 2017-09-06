Расширение границ ТОР на Дальнем Востоке может повысить их конкурентоспособность

Корпорация развития Дальнего Востока отмечает, что в регионе открыты 18 ТОР, в которых работают более 400 компаний

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Расширение границ существующих территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке повышает их конкурентоспособность. Такое мнение высказал в среду генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов на сессии "Развитие человеческого капитала как критический фактор успеха модернизации моногородов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"На форуме мы подписали уже более двух десятков соглашений, некоторые из них подразумевают расширение границ ТОР. Это добавляет проекту конкурентоспособности по отношению к другим подобным территориям, при этом мы в основном ориентируемся на соседние страны", - отметил Тихонов.

Как уточнили в администрации Приморского края, в частности для начала работы вьетнамской компании TH True Milk в качестве резидента ТОР "Михайловский" будут изменены ее границы. Эта компания намерена построить в Приморском крае три комплекса молочного животноводства и завод по переработке молока. При этом компания готова также выращивать корма для своих комплексов - сою и кукурузу.

"ТОР на Дальнем Востоке немного отличается от того, что сейчас делается и будет делаться по всей России. У нас ТОР идет за инициативой бизнеса. Там, где бизнесу нужно создавать ТОР, мы даем ему эти стартовые условия", - подчеркнул Тихонов.

Сегодня, по данным КРДВ, на Дальнем Востоке открыты 18 ТОР, в которых работают более 400 компаний.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост - агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.