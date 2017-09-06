Дальний Восток через 5 лет самостоятельно будет обеспечивать себя сельхозпродуктами

Глава Минсельхоза заявил, что излишки продукции регион будет отправлять на экспорт

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальний Восток через 5 лет самостоятельно будет обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что через 5 лет мы не узнаем Дальний Восток. Он не только будет кормить себя мясом, молоком, фруктами, овощами, но и будет экспортировать", - сказал он.

При этом Ткачев подчеркнул, что сначала необходимо "насытить свой рынок, потом выходить на экспорт". "Мы будем торговать на экспорт излишками", - добавил глава Минсельхоза.