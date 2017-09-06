Губернатор Калифорнии заявил, то США и РФ продолжают сотрудничать по ключевым проблемам

По словам Джерри Брауна, "когда нужно было принять резолюцию [Совета Безопасности ООН] в отношении КНДР, наши страны действовали сообща"

"Да, наши отношения на низком уровне, это проблема, но я испытываю оптимизм, - сказал американский политик. - На самом деле в тех вещах, которые для нас принципиально важны, мы все равно сотрудничаем. Например, когда нужно было принять резолюцию [Совета Безопасности ООН] в отношении КНДР, наши страны действовали сообща".

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и США продолжают взаимодействовать по главным международным вопросам, несмотря на противоречия и низкий уровень двусторонних отношений. Такое мнение выразил в среду губернатор штата Калифорния Джерри Браун в беседе с корреспондентом ТАСС на полях сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"И когда российское консульство в Сан-Франциско закрывалось... В то же время делегации [России и США] договаривались в ООН по вопросу Северной Кореи. Я считаю, что тенденция всегда идет к сотрудничеству, особенно когда есть проблемы, которые нужно решать", - отметил губернатор штата.

Браун также выразил готовность к сотрудничеству возглавляемого им региона с Россией. "Так как мы штат, мы можем действовать более оперативно, чем государство в целом, - пояснил он. - У нас активно развивается сотрудничество с Китаем, в том числе в бизнесе, и нет никаких причин, почему мы не могли бы также сотрудничать с Россией".

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. МИД РФ распространил заявление, в котором отмечалось, что эти объекты находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.

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