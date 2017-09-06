Дмитриев: инвесторы из Азии довольны инициативами по повышению инвестпривлекательности ДФО

Глава РФПИ отказался от подробностей и предложил обратиться за комментариями к генеральному директору "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леониду Петухову

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Представители азиатских компаний выразили удовлетворение инициативами заместителя председателя правительства РФ и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева по повышению инвестпривлекательности региона.

Об этом сообщил по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов глава РФПИ Кирилл Дмитриев, также участвовавший во встрече.

"Инвесторы довольны инициативами Юрия Петровича Трутнева и его команды по повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока", - сказал он.

Дмитриев отказался от подробностей, предложив обратиться за комментариями к генеральному директору АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леониду Петухову.