Шувалов: совещание о судьбе акций РЖД в "Трансконтейнере" пока не планируется

РЖД и Минтранс выступают за продажу всех акций на открытом аукционе в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Совещание о судьбе акций РЖД в "Трансконтейнере" пока не планируется, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Пока не планируется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Шувалов поручил РЖД и Минтрансу подготовить комплексный доклад с экспертизой Минэкономразвития для принятия решения о дальнейшей судьбе 50% акций РЖД в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке пакета РЖД проявляют несколько компаний, в том числе Первая грузовая компания. Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (в настоящее время пакет находится у Объединенной транспортно-логистической компании) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

По мнению главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, продажа доли РЖД в "Трансконтейнере" частному акционеру нецелесообразна. Однако в случае принятия решения о выходе РЖД из капитала оператора, его нужно разделить на несколько компаний.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

Президент РЖД Олег Белозеров ранее заявлял, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. По мнению Артемьева, в случае принятия решения о выходе РЖД из капитала оператора, его нужно разделить на несколько компаний.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. 50% плюс две акции оператора принадлежит Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД). Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), контролируемая "Суммой", владеет 25%. ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) принадлежит 24,5%.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.