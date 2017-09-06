Для обеспечения конкурентоспособности ДВФО на быстрорастущем рынке АТР необходимо повышать качество производимой в регионе продукции и развивать программы поддержки экспорта, отметили участники ВЭФ

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Дальний Восток — перспективная площадка для освоения новых и быстрорастущих рынков АТР

"Дальний Восток — это своего рода локомотив для сотрудничества со странами АТР, но в том числе этот рынок достаточно высококонкурентный", — Алесей Тюпанов, генеральный директор АО "ЭКСАР".

"Объем экспорта растет каждый год, и основная часть концентрата будет поставляться как раз в силу близкого расположения, логистики в страны АТР", — Анна Цивилева, председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics.

Российские экспортеры должны соответствовать высокому уровню конкуренции на рынках АТР

"Конкуренция на быстрорастущих рынках АТР очень высокая. В разных сырьевых группах мы конкурируем как страна с углем из Австралии, с нефтехимией из Японии <…>", — Григорий Березкин, председатель совета директоров группа компаний "ЕСН".

"Единственное, над чем мы должны работать, — это себя зарекомендовать как надежных, ответственных контракторов, которые не нарушают ни сроки поставки, ни контрактные обязательства по качеству товара, и заключить долгосрочные контракты", — Анна Цивилева.

ПРОБЛЕМЫ

Загруженность дальневосточного логистического маршрута

"Мы не можем все время развивать портовые мощности и увеличивать пропускную способность железных дорог под товары с такой невысокой стоимостью, с таким объемом при невысокой цене", — Григорий Березкин.

Несоответствие российских требований общемировым стандартам

"Требования и стандарты, которые существуют в России в настоящий момент, не гармонизированы с международными, и второе — те меры ветеринарного контроля, которые существуют в России, при всей их эффективности в настоящий момент имеют определенный пробел", — Максим Протасов, руководитель Роскачества.

"Восприятие продуктов страны как качественных товаров и предприятий, как предприятий, стремящихся улучшить условия качества, — это достаточно серьезная работа, которую можно проводить достаточно несложно", — Максим Протасов.

Высокие логистические затраты

"Логистическая составляющая в товаре является очень существенной, и для того, чтобы в этой конкуренции выиграть, нам нужно продавать товары, которые достигли максимального количества переделов и, соответственно, максимальной стоимости за тонну", — Григорий Березкин.

"Территориальная близость стран АТР дает нам возможность выходить на страны Азии с нашей продукцией. Так, например, логистически мы можем поставлять наш уголь водным транспортом за 2–3 дня — это до Японии, Южной Кореи, Китая и 5–7 дней железной дорогой", — Анна Цивилева.

РЕШЕНИЯ

Создание интегрированного с иностранными партнерами производства

"Мы хотим, чтобы у нас было интегрированное производство <…>, чтобы мы вместе с партнерами конкурировали уже на международных площадках и международных рынках <…>. Это будет совместная интегрированная схема по производству различных продуктов, межстрановая, где мы из конкурентов, по сути, превратимся в партнеров", — Григорий Березкин.

Фиксация экспортных пошлин для ТОРов

"ТОРы намного выгоднее для инвесторов. Конструкция ТОРов — это механизм по привлечению инвестиций не только российских, но в целом и международных <…>. Мы будем, наверное, обращаться в правительство, чтобы для ТОРов рассмотреть возможность фиксации экспортных пошлин на какой-то ощутимый десятилетний период, например, на те товары, которые там производятся", — Григорий Березкин.

Повышение качества продукции

"Возрождение в РФ государственного знака качества, оператором которого является Роскачество — это такой инструмент. Мы видим уже сейчас, что продажи данной продукции под этим знаком растут на российском рынке <…> растут и на международных рынках", — Максим Протасов.

"280 предприятий в этом году было проверено специалистами Роскачества на предмет внедрения наилучших технологий в области бизнес-процессинга. 12 предприятий, как я уже сказал, получат правительственную премию, но все проверенные предприятия получат акты аудита с рекомендациями, что им стоит поправить в их бизнес-процессах", — Максим Протасов.

Развитие программ поддержки экспорта

"Сейчас уже есть две программы, как можно сэкономить на ставках, если ты хочешь финансировать экспорт <…>. Первая программа — это возможность для банков российских рефинансировать кредиты в Центральном банке и за счет этого снижать ставки <…>. И вторая программа, которая запущена с июля месяца, — это программа Министерства экономического развития по субсидированию экспорта <…>", — Александр Мещеряков, старший вице-президент ПAO "Промсвязьбанк".

Поддержка совместных проектов

"Сейчас самый крупный проект — это "Сахалин-2 СПГ" <…>. Мы поддержали этот проект в 2009 году, предоставили как раз страховку и кредит <…>. Также наша компания покупает нефть, которая поступает по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан", — Масафуми Накада — президент Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

"В этом отношении JETRO сотрудничает с несколькими организациями в России — это Союз малых и средних предпринимателей, Агентство технологического развития. У нас есть меморандум о сотрудничестве, подписанный как раз с Дальним Востоком, и в том числе с ЭКСАРом", — Кодзи Енетани, исполнительный вице-президент Japan External Trade Organization (JETRO).