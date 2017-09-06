О компании Феско

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6 сентября, 16:32
Дмитриев: РФПИ интересуется акциями Fesco, в том числе с DP World

Ранее стало известно, что Fesco согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений с держателями бондов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется акциями Fesco, в том числе с DP World. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы рассматриваем возможные инвестиции в Fesco, в том числе и с DP World", - сказал он.

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Ранее в среду стало известно, что Fesco согласовала основные условия реструктуризации долларовых облигаций и заключила соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) с держателями бондов.

Группа согласовала с ad hoc группой держателей еврооблигаций с 8-процентным доходом и погашением в 2018 году и еврооблигаций с 8,75-процентным доходом и погашением в 2020 году, которые владеют 47,34% от общего объема долларовых облигаций, находящих в обращении, ключевые условия реструктуризации задолженности группы по долларовым облигациями для обеспечения осуществления дальнейшей реструктуризации заключила со специальной группой соглашение об определении намерений (Standstill And Lock-Up Agreement).

Отмечается, что условия реструктуризации включают единовременную денежную выплату в размере $547,5 млн с учетом определенных вычетов, указанных в соглашении.

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная структура группы Fesco) отложило публикацию отчета по МСФО за первое полугодие текущего года. Такое решение было связано с продолжающимися переговорами по вопросу реструктуризации существующей финансовой задолженности общества. Ранее президент компании Александр Исурин сообщил ТАСС, что Fesco может опубликовать отчетность за первое полугодие 2017 года по МСФО в сентябре.

Ранее Дмитриев в интервью ТАСС говорил об интересе еще к одному транспортному активу: Дубайский портовый оператор DP World заинтересован в приобретении акций РЖД в "Трансконтейнере" совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

DP World обладает портфелем из более чем 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.

О компании Феско

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.

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