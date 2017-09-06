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6 сентября, 16:31
Предприниматели ДФО по льготной программе "6,5%" привлекли кредиты на 5 млрд руб.

В начале июля совет директоров Банка России принял решение увеличить лимиты по этой программе на 50 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Дальнего Востока в рамках программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (программа "6,5%") с начала 2017 года получили гарантии от корпорации МСП на сумму 3,6 млрд рублей. Это позволило привлечь им льготных кредитных средств более чем на 5 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС глава корпорации МСП Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017.

"Мы предоставили гарантии [в рамках программы "6,5%"] на 3,6 млрд рублей, под которые было получено кредитов более чем на 5 млрд рублей", - сказал он.

В начале июля 2017 года совет директоров Банка России принял решение увеличить лимиты по программе "6,5%" на 50 млрд руб. Таким образом, лимит был расширен до 175 млрд руб.

Программа "6,5%" создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России в конце 2015 г. для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность брать определенный объем (лимит) средств у Банка России по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов.

При этом Корпорация МСП становится поручителем кредита, предназначенного тому или иному предприятию-заемщику. Маржа банков при выдаче кредита малому бизнесу ограничена в программе в 4 процентных пункта, среднему бизнесу - в 3 дополнительных процентных пункта.

Корпорация МСП добавляет 0,1 процентных пункта за свое поручительство. В итоге заемщики могут кредитоваться по конечной ставке 10,6% годовых для среднего предпринимательства и 9,6% для владельцев малых предприятий.

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