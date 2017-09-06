Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов указал на проблему отсутствия рыночного ценообразования и заявил о необходимости продления программы снижения тарифов

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Снижение энерготарифов — необходимое решение

"Для нас еще очень важным направлением является снижение издержек бизнеса, потому что никакого развития не будет <…>. Без нормального регулирования экономического, без низких издержек мы не конкурентоспособны по сравнению с другими, и привлекать инвестиции надо, прежде всего, экономическими инструментами. И поэтому, конечно, решение для Дальнего Востока — это такое вынужденное решение, не очень нравящееся другим предпринимателям, потому что на них будут размазывать этот тариф", — Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Тарифы снижаются, но эффект почувствовали еще не все потребители

"Мы уже сегодня можем видеть, что в среднем на 1–1,5% в целом по экономике Дальнего Востока по промышленности снижаются издержки. Естественно, это очень большой разрыв по отраслям. Там, где это энергоемкие (отрасли), там соответственно 25–30% экономия достигает" — Александр Осипов, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

ПРОБЛЕМЫ

Срок программы по снижению тарифов недостаточен

"Кредитующая нас организация с января месяца заморозила начало финансирования, ожидая, пока увидит документ. Когда в конце июля вышел этот закон, в котором написано три года, это внесло неопределенность в финансирование нашего проекта. Если до этого он был экономически рентабельным при тарифе 6 руб. 20 коп., был понятен и просчитывался, несмотря на то, что высокий, мы получили 4 рубля на три года <...>. Каким будет тариф в 2020 году, для банка непонятно", — Никита Соин, гендиректор ООО "Тепличный комплекс "Агро инвест".

Рынок не справляется с регулированием энерготарифов

"Страна утеряла контроль за тарифами. Та реформа, которая начиналась, и которая говорила, что рынок должен контролировать тарифы, к сожалению, не сработала. Рынка нет. То есть рыночного ценообразования не происходит, конкуренция не работает на рынке, а государство сняло свой контроль с тарифообразования, и в результате тариф оказался в руках региональных групп интересов, прежде всего, ресурсоснабжающих предприятий, которые, в общем, его достаточно волюнтаристски сегодня устанавливают", — Борис Титов.

РЕШЕНИЯ

Продлить программу снижения энерготарифов

"Мы тоже в этом уверены, что три года — это очень мало. Необходимо время не только для подготовки бизнес-плана, но и для завоза оборудования и материалов <...> Надеемся на то, что будет все-таки принято решение о продлении тарифов базовых на срок не менее чем 10 лет", — Алеся Калинова, заместитель губернатора Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики.

"Ну, в три года бессмысленно ввязываться в какие-то инвестиционные проекты, не понимая, что будет дальше. Ни один банк деньги не даст, ни одна инвестпрограмма этого не выдержит, модель финансовую нельзя посчитать", — Сергей Толстогузов, заместитель генерального директора, директор дивизиона "Дальний Восток", ПАО "РусГидро". Заместитель генерального директора, директор дивизиона "Дальний Восток", ПАО "РусГидро"

Реформировать механизм тарифообразования

"…Мы устанавливаем предельные уровни, например, стоимости услуг на передачу электрической энергии на федеральном уровне, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления и уж тем более без какого-либо согласования с ФАСом этот уровень превысить. <…> В настоящее время в правительство внесен проект Федерального закона, согласованный без разногласий с Министерством экономики и Министерством энергетики о том, чтобы эту возможность у тарифного органа субъекта исключить", — Виталий Королев, замруководителя Федеральной антимонопольной службы.

"Тариф должен быть долгосрочным и предсказуемым. Регулирование дальнейшее cost+, по-хорошему, это путь в никуда. В моем понимании, более правильно создавать долгосрочные правила игры, с тем чтобы все заинтересованные в этом стороны, в том числе и производители, которые продают свою продукцию энергетикам, могли планировать сое производство. Но тогда нужно делать следующие вещи: первое, это безусловно, там, где у нас есть ценовое регулирование, вводить таки долгосрочное регулирование тарифов, а второе — это развивать конкуренцию", — Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики Российской Федерации.

"… Тарифы должны быть прозрачные и понятные инвесторам", — Юлия Догадушкина, руководитель направления по инфраструктурным проектам ООО "Консалт Нэкст".

Использование big data

"У нас есть сегодня возможность использовать big data, мы все уже к цифровой экономике стремимся. <…> У нас должен быть единый список и контроль на федеральном уровне за затратами", — Борис Титов.

"…История с big data нам очень интересна, мы очень интересуемся, какой есть опыт в ФНС, мы к ним неоднократно приезжали, с ними взаимодействуем на постоянной основе. У нас рабочая группа есть. И мы в эту сторону активно движемся, потому что будущее точно за этим", — Виталий Королев.