На ВЭФ обсудили, как развитие транспортной инфраструктуры, реклама достопримечательностей и снижение цен на авиабилеты помогут привлечь туристов в регион

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Дальний Восток — уникальная территория с большим потенциалом развития туризма

"Уникальное преимущество Дальнего Востока в том, что здесь возможен круглогодичный туризм. Если летом это в первую очередь рыбалка, охота, пляжный отдых и экотуризм, то зимой — это горные лыжи. <...> Что это дает инвестору? Это дает стабильно прогнозируемый туристический поток и, соответственно, большую доходность любого инвестиционного проекта. Именно поэтому проекты туристической направленности на Дальнем Востоке интересны инвесторам", — Роман Солнцев, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

"Туризм может стать серьезным драйвером, локомотивом развития экономики и вообще социально-экономического развития всего Дальнего Востока <…>. При этом туризм у нас на Дальнем Востоке еще даже не начал развиваться, то есть мы только подступили к этой серьезнейшей задаче", — Олег Сафонов, руководитель Ростуризма.

ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие информации о Дальнем Востоке и рекламы его достопримечательностей

"Мы не знаем привлекательных сторон российского туризма, к сожалению. Многие корейцы по-прежнему считают, что Россия — это Советский Союз <…>. Я бы даже сказал, что самая актуальная проблема — это увеличение осведомленности о привлекательных местах <…>. Нужно чаще и больше рассказывать о привлекательных местах для туристов", — Намгю Канг, гендиректор московского представительства Национальной организации туризма Республики Корея.

"Я, например, очень сильно восхищаюсь Дальним Востоком, я был в Долине гейзеров, но это все сейчас идет через "сарафанное радио". То есть узнать про Дальний Восток, про его сервисы возможные и возможность в принципе сюда приехать — все это очень затруднено тем, что — первое — никто не знает, что здесь есть, а второе — нет одного места, где можно всю эту информацию получить", — Леонид Алтухов, президент группы компаний Netkom-IPC.

"У нас, к сожалению, совершенно забыта тема бальнеологических ресурсов, тема восстановления, сохранения здоровья — и сегодня необходимо создавать единую карту лечебно-оздоровительных возможностей Дальнего Востока", — Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы.

Плохая транспортная доступность и низкий уровень сервиса

"Во многих туристических местах, во многих гостиницах нет возможностей для принятия большого количества туристов. Дороги, самолеты, транспорт — нет фактически хорошей транспортной доступности <…>. Обслуживание — это то обслуживание, которое было в Китае лет тридцать назад, совершенно примитивное. Есть хорошие блюда, хорошая еда, хорошая возможность приготовить хорошую кухню, но каждый раз обслуживание — отвратительное", — Пин Ван, председатель Туристической палаты КНР.

Медленная работа таможни

"Если вы посчитаете время, если на каждого человека (на таможне) тратится три-четыре или даже пять минут, к вам может приехать сколько человек? Мы должны сделать так, чтобы таможня служила нормально", — Пин Ван.

РЕШЕНИЯ

Необходимо рекламировать достопримечательности Дальнего Востока, повышать информированность туристов

"Несомненно, сегодня уже перезрела ситуация для того, чтобы широко презентовать все, что может предложить Дальний Восток. И здесь, на языках всех стран АТР, должны быть приложения к смартфонам <...>. Это школьное задание, я бы так сказала, с учетом того, что все дети уже пользуются именно таким форматом получения информации", — Ирина Яровая.

Активно создавать новые туристические продукты и программы

"Мне кажется, что нам нужно будет организовать трансграничные маршруты, чтобы у нас было такое предложение, которое будет интересно и для российских граждан, и для граждан Китая, Японии, Южной Кореи. Маршруты, которые совмещали бы посещение и нашего Дальнего Востока, Владивостока, в частности, и, соответственно, Китая, Японии, Кореи. Потому что это такой тренд в мире. Всем интересно посетить не одну страну, а, может быть, несколько", — Олег Сафонов.

Повышать транспортную доступность региона

"Нужно сформировать календарь туриста (с дешевыми авиабилетами) и сформировать чартерные рейсы по таким же тарифам (как "плоские тарифы" для жителей региона)", — Ирина Яровая.