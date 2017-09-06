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Одной из наиболее обсуждаемых тем на ВЭФ стала ситуация вокруг Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новая экономическая политика на Дальнем Востоке является основной темой третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), стартовавшего в среду во Владивостоке. Однако, несмотря на формальное отсутствие в повестке дня, одной из самых обсуждаемых тем в первый день работы форума стало обострение ситуации вокруг Корейского полуострова из-за ракетно-ядерной программы КНДР. Этой теме было уделено значительное внимание на состоявшихся во Владивостоке переговорах президента РФ Владимира Путина и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Она же стала основной на состоявшейся в рамках ВЭФ сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". На высшем уровне Выступая по итогам двусторонних переговоров на совместной пресс-конференции, президент РФ подчеркнул, что Россия не признает ядерный статус КНДР. Путин указал на то, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии.

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Именно поэтому, пояснил российский лидер, Россия поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, где решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. Путин напомнил также, что на экстренном заседании Совбеза 4 сентября проведение Северной Кореей испытания ядерного устройства было решительно осуждено. Мун Чжэ Ин отметил, что Москва и Сеул подтвердили намерение снижать напряженность на Корейском полуострове и договорились поддерживать стратегические контакты с целью урегулирования ядерной проблемы КНДР. "Я высоко ценю то, что Россия твердо придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и решения ядерной проблемы КНДР дипломатическими средствами. На основе такого общения мы будем укреплять стратегические контакты по урегулированию северокорейской проблемы", - сказал он. Ранее президент Мун Чжэ Ин также заявлял, что провокации КНДР делают ситуацию на полуострове непредсказуемой, из-за чего в целом осложняется обстановка во всей Северо-Восточной Азии. Сотрудничество в трехстороннем формате Говоря об экономическом сотрудничестве, лидеры России и Республики Корея подтвердили, что хотели бы развивать его не только в двустороннем, но и в трехстороннем форматах - с КНДР. "Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России, соединяющих Корейский полуостров и российский Дальний Восток", - заявил Мун Чжэ Ин. "Эти проекты не продвигались по разным причинам, в том числе из-за северокорейской проблемы. Однако мы решили сначала продвигать те проекты, которые можно реализовать в ближайшее время, прежде всего проекты на Дальнем Востоке", - отметил южнокорейский президент. Освоение Дальнего Востока будет способствовать не только процветанию двух стран, но и изменению КНДР, что станет базой для развития трехсторонних отношений, полагает он. Путин также подтвердил, что Москва готова к трехстороннему сотрудничеству в экономике. По его словам, "речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России и Республики Корея и Северной Кореи". Российский лидер полагает, что "осуществление этих инициатив принесет не только экономическую выгоду, но и будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове". "Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, - заявил Путин. - Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол". Корейцы встречаться не планировали Несмотря на то, что для участия в работе ВЭФ во Владивосток прибыли делегации из КНДР и Республики Корея, никаких контактов у них запланировано не было, сообщил журналистам заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён. Ранее заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что ожидает на ВЭФ делегацию КНДР. Он не стал уточнять, в каких именно сессиях примут участие северокорейские представители. Как стало известно ТАСС, делегацию КНДР на ВЭФ возглавляет министр внешнеэкономических связей страны Ким Ён Дже. Помимо главы ведомства, в форуме со стороны КНДР принимает участие директор третьего департамента этого ведомства Ким Сен Рен, а также генконсул во Владивостоке Зо Сек Чхол. Обсудили на "Валдае" Ситуацию на Корейском полуострове обсудили также участники состоявшейся в рамках ВЭФ сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Ситуация в регионе подходит к опасной грани крупномасштабного военного столкновения с невообразимыми последствиями, заявил в ходе дискуссии замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

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"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - предостерег дипломат. "Вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности", - подчеркнул он. "Без коллективных усилий, без формирования в северо-восточной Азии надежной системы безопасности невозможно добиться урегулирования ядерной проблемы", - считает замглавы МИД. Пхеньяну, продолжил он, нужно дать гарантии безопасности для успеха переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "Северокорейцы сегодня не понимают, что они получат, мы им ничего не предлагаем, я имею в виду не в материальном плане, а именно в политическом плане - какие гарантии безопасности в физическом плане они получат в результате таких переговоров", - сказал Моргулов. Он указал также, что Россия не видит смысла в экономическом удушении КНДР. "Санкционный механизм сегодня практически уже исчерпан. Если говорить о блокаде, то это означает, что мы должны вести речь об экономическом удушении КНДР. Если ставится цель удушить эту страну, привести к ее коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует", - подчеркнул дипломат. Ситуация вокруг КНДР останется на повестке дня Ожидается, что тема ядерной программы КНДР будет обсуждаться и на предстоящих 7 сентября в рамках ВЭФ переговорах президента РФ с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Общаясь с журналистами перед отлетом из Токио, глава японского правительства подчеркнул, что хочет обсудить с Путиным проблему КНДР. Японский премьер также рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора с Россией. "Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободными, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - отметил Абэ. Сотрудничество с США Несмотря на непростые времена, которые сейчас переживают взаимоотношения России и США, на ВЭФ во Владивосток прибыл губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун. Выступая на открытии форума, он подчеркнул, что ВЭФ дает новые возможности для взаимодействия в Тихоокеанском регионе. "Через торговлю, через деловые связи, через инвестиции и культурные обмены мы можем создать новые возможности. А если мы будем создавать новые возможности во взаимодействии, то мы сведем к минимуму те угрозы, с которыми сталкиваемся: угрозу климатических изменений, угрозу терроризма, угрозу ядерного распространения", - сказал он.

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