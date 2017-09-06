Одной из наиболее обсуждаемых тем на ВЭФ стала ситуация вокруг Корейского полуострова
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Новая экономическая политика на Дальнем Востоке является основной темой третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), стартовавшего в среду во Владивостоке.
Однако, несмотря на формальное отсутствие в повестке дня, одной из самых обсуждаемых тем в первый день работы форума стало обострение ситуации вокруг Корейского полуострова из-за ракетно-ядерной программы КНДР. Этой теме было уделено значительное внимание на состоявшихся во Владивостоке переговорах президента РФ Владимира Путина и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина. Она же стала основной на состоявшейся в рамках ВЭФ сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступая по итогам двусторонних переговоров на совместной пресс-конференции, президент РФ подчеркнул, что Россия не признает ядерный статус КНДР. Путин указал на то, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна грубо нарушает резолюцию Совбеза ООН, подрывает режим нераспространения, создает угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии.
Именно поэтому, пояснил российский лидер, Россия поддержала заявление председателя Совбеза ООН от 29 августа, где решительно осуждаются последние пуски баллистических ракет. Путин напомнил также, что на экстренном заседании Совбеза 4 сентября проведение Северной Кореей испытания ядерного устройства было решительно осуждено.
Мун Чжэ Ин отметил, что Москва и Сеул подтвердили намерение снижать напряженность на Корейском полуострове и договорились поддерживать стратегические контакты с целью урегулирования ядерной проблемы КНДР. "Я высоко ценю то, что Россия твердо придерживается принципа нераспространения ядерного оружия и решения ядерной проблемы КНДР дипломатическими средствами. На основе такого общения мы будем укреплять стратегические контакты по урегулированию северокорейской проблемы", - сказал он.
Ранее президент Мун Чжэ Ин также заявлял, что провокации КНДР делают ситуацию на полуострове непредсказуемой, из-за чего в целом осложняется обстановка во всей Северо-Восточной Азии.
Говоря об экономическом сотрудничестве, лидеры России и Республики Корея подтвердили, что хотели бы развивать его не только в двустороннем, но и в трехстороннем форматах - с КНДР. "Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России, соединяющих Корейский полуостров и российский Дальний Восток", - заявил Мун Чжэ Ин.
"Эти проекты не продвигались по разным причинам, в том числе из-за северокорейской проблемы. Однако мы решили сначала продвигать те проекты, которые можно реализовать в ближайшее время, прежде всего проекты на Дальнем Востоке", - отметил южнокорейский президент. Освоение Дальнего Востока будет способствовать не только процветанию двух стран, но и изменению КНДР, что станет базой для развития трехсторонних отношений, полагает он.
Путин также подтвердил, что Москва готова к трехстороннему сотрудничеству в экономике. По его словам, "речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России и Республики Корея и Северной Кореи". Российский лидер полагает, что "осуществление этих инициатив принесет не только экономическую выгоду, но и будет способствовать укреплению доверия и стабильности на Корейском полуострове".
"Понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно, - заявил Путин. - Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол".
Несмотря на то, что для участия в работе ВЭФ во Владивосток прибыли делегации из КНДР и Республики Корея, никаких контактов у них запланировано не было, сообщил журналистам заместитель премьер-министра, министр планирования и финансов Республики Корея Ким Дон Ён.
Ранее заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что ожидает на ВЭФ делегацию КНДР. Он не стал уточнять, в каких именно сессиях примут участие северокорейские представители.
Как стало известно ТАСС, делегацию КНДР на ВЭФ возглавляет министр внешнеэкономических связей страны Ким Ён Дже. Помимо главы ведомства, в форуме со стороны КНДР принимает участие директор третьего департамента этого ведомства Ким Сен Рен, а также генконсул во Владивостоке Зо Сек Чхол.
Ситуацию на Корейском полуострове обсудили также участники состоявшейся в рамках ВЭФ сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". Ситуация в регионе подходит к опасной грани крупномасштабного военного столкновения с невообразимыми последствиями, заявил в ходе дискуссии замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
"Продолжающиеся ракетно-ядерные эксперименты КНДР, наращивание американского военного присутствия, опасные маневры и воинственная риторика с обеих сторон - все это подвело ситуацию к опасной грани крупномасштабного вооруженного столкновения с невообразимыми и поистине катастрофическими последствиями", - предостерег дипломат. "Вместо расширения военной активности нужны консолидированные шаги по комплексной разрядке напряженности", - подчеркнул он. "Без коллективных усилий, без формирования в северо-восточной Азии надежной системы безопасности невозможно добиться урегулирования ядерной проблемы", - считает замглавы МИД.
Пхеньяну, продолжил он, нужно дать гарантии безопасности для успеха переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. "Северокорейцы сегодня не понимают, что они получат, мы им ничего не предлагаем, я имею в виду не в материальном плане, а именно в политическом плане - какие гарантии безопасности в физическом плане они получат в результате таких переговоров", - сказал Моргулов.
Он указал также, что Россия не видит смысла в экономическом удушении КНДР. "Санкционный механизм сегодня практически уже исчерпан. Если говорить о блокаде, то это означает, что мы должны вести речь об экономическом удушении КНДР. Если ставится цель удушить эту страну, привести к ее коллапсу, то тогда Россия в этом не участвует", - подчеркнул дипломат.
Ожидается, что тема ядерной программы КНДР будет обсуждаться и на предстоящих 7 сентября в рамках ВЭФ переговорах президента РФ с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Общаясь с журналистами перед отлетом из Токио, глава японского правительства подчеркнул, что хочет обсудить с Путиным проблему КНДР.
Японский премьер также рассчитывает добиться прогресса в вопросе заключения мирного договора с Россией. "Добавив еще больше конкретики в совместную экономическую деятельность на северных территориях (так в Японии называют российские Южные Курилы - прим. ТАСС) и сделав посещение этих территорий их бывшими жителями еще более свободными, я хочу добиться прогресса в решении проблемы мирного договора", - отметил Абэ.
Несмотря на непростые времена, которые сейчас переживают взаимоотношения России и США, на ВЭФ во Владивосток прибыл губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун. Выступая на открытии форума, он подчеркнул, что ВЭФ дает новые возможности для взаимодействия в Тихоокеанском регионе. "Через торговлю, через деловые связи, через инвестиции и культурные обмены мы можем создать новые возможности. А если мы будем создавать новые возможности во взаимодействии, то мы сведем к минимуму те угрозы, с которыми сталкиваемся: угрозу климатических изменений, угрозу терроризма, угрозу ядерного распространения", - сказал он.
Губернатор отметил "совершенно особые отношения" штата с Россией. "Россия была в Калифорнии даже раньше, чем Америка. Я имею в виду Форт-Росс, возникшее там поселение, которое по-прежнему олицетворяет собой символическое место взаимодействия и диалога", - указал он. Браун считает, что "необходимо обращать свои взоры в будущее, а не уделять все внимание сиюминутным разногласиям". "Трудности сегодняшнего дня или ближайших дней отступают перед тем, что будет через 20-25 лет. Только представьте, какой мир мы могли бы построить все вместе: Россия, США, Китай, Вьетнам, Япония, Корея и другие страны", - сказал он.
Позднее, выступая на пленарной сессии ВЭФ, посвященной проблемам образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Браун заявил о необходимости сосредоточиться на решении вопросов, связанных с изменением климата. Губернатор подчеркнул, что калифорнийские университеты активно проводят исследования в этой области. "Я бы приветствовал более активное участие японских, китайских, российских, индийских студентов [в этом направлении]", - добавил он.
Калифорнийский губернатор также призвал участников дискуссии "задуматься о том, как интенсифицировать исследования, обеспечить более активное взаимодействие, в частности, в Арктике", где уже "активно сотрудничают США, Россия, Китай и другие страны".