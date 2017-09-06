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6 сентября, 16:56
В планах Путина на ВЭФ нет встреч с представителями КНДР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что не располагает информацией о присутствии на форуме представителей КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. У президента России Владимира Путина, работающего в эти дни во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, не запланировано встреч с представителями КНДР. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, возможны ли встречи Путина с экономическими представителями КНДР на форуме, Песков признался, что не знает об их нахождении сейчас во Владивостоке. "По линии президента мы не располагаем такой информацией, каких-либо контактов с какими-либо представителями из Северной Кореи у президента не запланировано", - сказал он.

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ВЭФ-2017Песков, Дмитрий СергеевичРоссияКНДРПутин, Владимир Владимирович
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