Эксперты обсудили необходимость развития спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке для проведения крупных соревнований и популяризации спорта среди населения

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Регионы ДВ могут сыграть большую роль в подготовке России к крупнейшим мировым спортивным мероприятиям, запланированным в АТР

"Проведение трех олимпийских игр в Азиатском Тихоокеанском регионе — это, конечно же, для регионов ДВ, первое — это возможности, второе — это вызов. <…> Вызов, потому что нам необходимо создать базу для подготовки национальной сборной <…>. Появляются возможности привлечь федеральное софинансирование, аргументировать тот факт, что <…> необходимо вкладывать в развитие спортивной инфраструктуры", — Антон Зайцев, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области.

"Если говорить о подготовке к олимпиаде в Корее, уже все места подготовки <…>. В подготовке будет участвовать ряд спортивных крупных объектов, которые полностью соответствуют требованиям федерации, такие как "Платинум-Арена", "Ерофей" в Хабаровске, дворец "Адмирал" во Владивостоке", — Павел Колобков, министр спорта РФ.

"У нас впервые в Сахалинской области в 2019 году пройдут международные зимние игры "Дети Азии" — это более 20 стран участников", — Антон Зайцев.

Спорт — один из приоритетов в развитии ДФО

"Прослеживается некая положительная динамика. Говорить, удовлетворены мы или нет… Наверно, скорее нет… Но положительная динамика есть. <…> В системе подготовки спортивного резерва по сравнению даже с последними двумя годами <…> количество занимающихся на всех этапах спортивной подготовки увеличилось, по сути, на 6%. Кроме того, увеличилось количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку на 6,5% по сравнению с 2014 годом, это 276 организаций", — Павел Колобков.

"Сейчас со всеми регионами мы проводим совещания, семинары, которые посвящены переходу <…> детско-юношеских спортивных школ со стандартов предпрофессиональной подготовки на стандарты <…> подготовки спортивного резерва", — Павел Колобков.

"Считаю спорт одним из лучших инструментов для укрепления дружбы между народами", — Тагир Хайбулаев, российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года.

ПРОБЛЕМЫ

Недостаточное число спортивных комплексов и баз подготовки

"Если будет больше комплексов, <…> это даст очень сильное развитие молодым пловцам, которые тренируются на Дальнем Востоке. <…> Тем более им <…> очень тяжело выезжать, финансировать выезд на соревнования", — Юлия Ефимова, трехкратный призер олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира по плаванию.

"Самая большая проблема у нас с конюшнями, с конкуром, т.е. у нас на данный момент в Дальневосточном округе нет ни одной государственной конюшни. И это действительно проблема", — Александр Лесун, российский пятиборец, олимпийский чемпион 2016 года.

"Если был бы такой комплекс, <…> пять видов, может, не на одной базе, но хотя бы рядом <…> думаю, что сюда бы приехало даже не 50–60 % летних видов спорта, но больше", — Александр Лесун.

"Здесь необходимы спортивные объекты, инфраструктура. <…> Много соревнований планируется в этом регионе, и у нас, честно говоря, здесь нет своей базы для подготовки", — Тагир Хайбулаев.

РЕШЕНИЯ

Учет развития спорта в рейтингах регионов

"Есть частный рейтинг, который оценивает спортивные успехи регионов. Одно политехническое агентство сделало в Санкт-Петербурге, <…> губернаторы соревнуются, у кого круче спортивная команда", — Алексей Бобровский, руководитель службы экономических программ, телеканал "Россия 24".

"На русском Дальнем Востоке проходит достаточный перечень региональных турниров, если мы просто будем поддерживать их информационно и сделаем так, чтобы в работе каждого из региональных правительств проведение всероссийских турниров с дальневосточной пропиской было пунктом по оценке их деятельности, то мы получим огромное количество восторга", — Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

Развитие студенческого и массового спорта

"Я считаю, что взор государства и региональной власти должен быть обращен как раз на улучшение студенческого спорта. <…> Студенты, как показывает практика универсиад, это лучший, самый ближний резерв для национальных команд", — Александр Карелин.

"Наличие дешевых спортивных площадок по месту жительства <…>. Мне кажется, что это будет являться приоритетным для нас, в нашей работе на ближайшие годы. <…> Следующие программы будут направлены на дворовый спорт, спорт по месту жительства", — Павел Колобков.

Развитие спортивных технологий

"Тоже считаю, что Россия должна развивать спортивную индустрию <…>. Важно не только инвестировать в развитие спорта или в экспорт спортивных технологий, необходимо развивать спортивные технологии в своей стране. Это будет важно и с экономической точки зрения, и с точки зрения воспитания", — Мариус Визер, президент Международной федерации дзюдо.

Популяризация спорта

"У нас есть уже такой опыт названия даже команд, которые используют в качестве такого бренда имена великих наших спортсменов — и прошлого, и современности. Это говорит о том, что механизм вполне себе рабочий", — Алексей Бобровский.

"Есть определенные закономерности, которые должны соблюдаться, чтобы спонсоры приходили <…>. Должны быть герои, <…> должны быть события, интересные для бизнеса в том числе", — Василий Титов, первый заместитель президента ВТБ.

Привлечение бизнеса к развитию спорта

"Неправильно было бы рассчитывать, что государство, местные власти должны решить все вопросы для развития спорта. <…> Дальше задача и самих спортивных федераций, и людей из бизнеса", — Василий Титов.

Развитие спортивной медицины в регионе

"Создание лаборатории под эгидой Дальневосточного Федерального Университета, мне кажется, это очень интересная тема для нас", — Валерий Карпенко.