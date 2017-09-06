По мнению представителей компаний, представленные проекты позволят привлечь в регион иностранных инвесторов и создать рабочие места

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный бизнес представил в среду на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке инвестпроекты в сфере транспорта, логистики, сельского хозяйства, рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых. Как говорят представители компаний, проекты позволят привлечь на Дальний Восток иностранных инвесторов и создать новые рабочие места. Порты, дороги, корабли Компания "Мост" планирует построить в ближайшие два года на границе с Китаем вблизи Благовещенска (Амурская область) крупный логистический комплекс со складами временного хранения и автостоянками. Стоимость проекта - около 7,8 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Евгений Песоцкий. Комплекс будет включать в себя автомобильный пункт пропуска через госграницу с помещениями для постов таможенной службы. По словам Песоцкого, пропускная способность комплекса составит к 2025 году около 4 млн тонн грузов, 1,8 млн пассажиров и более 200 тыс. транспортных средств в год. В аэропорту Магадана планируется построить новый терминал - по словам замгендиректора аэропорта Дмитрия Сиволобова, после реконструкции, которую планируют завершить до 2022 году, пропускная способность должна вырасти до 600 пассажиров в час, стоимость проекта - около 2,6 млрд руб. Новый угольный терминал построят в Восточном порту Находки (Приморье), инвестиции в проект составят около 37 млрд рублей. Как сообщил управляющий директор АО "Восточный порт" Анатолий Лазарев, грузооборот порта должен в результате вырасти вдвое, будет создано около 500 новых рабочих мест. Новый терминал будет оснащен современными системами очистки и фильтрации для предотвращения загрязнения окружающей среды угольной пылью. Как сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, в сентябре 2017 года начнется строительство платной автодороги в объезд Хабаровска, инвестиции в проект составят более 41,8 млрд руб. Четырехполосная дорога с тремя мостами, 21 путепроводом, пятью развязками разных уровней будет построена за три с половиной года. На магистрали поставят пять пунктов взимания оплаты проезда. Новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет между собой три федеральные трассы. Компания "Композитное кораблестроение" планирует наладить в Приморье серийное производство гражданских судов из композитных материалов. Как сообщил в среду председатель правления компании Дмитрий Волошенко, производить суда будут полностью из российских компонентов. Стоимость производства, которое планируется запустить в течение ближайших семи лет, составит около 10 млрд руб. По словам Волошенко, благодаря использованию композитных материалов существенно уменьшается вес судна, что положительно сказывается на его грузоподъемности и расходе топлива. АПК: вьетнамское молоко и русское пиво В 45 км от Якутска планируется построить агропромышленный парк "Покровский" с круглогодичными теплицами, общая сумма инвестиций - более 4 млрд рублей. Другой тепличный комплекс площадью 5 га, где будут выращивать свежие томаты и огурцы, строят в Магадане. По словам гендиректора ООО "Тепличный комплекс "Агро-инвест" Никиты Соина, земельный участок под магаданские проект уже выделен, в следующем году планируется начать финансирование проекта, стоимость проекта - 1,77 млрд рублей. Инвесторы в Еврейской автономной области намерены выйти на рынки Китая, Южной Кореи и Японии с корнями женьшеня. Первый урожай планируется собрать и переработать в 2021 году, когда будет построен перерабатывающий завод. Кроме того, компания "Русский продукт" построит к 2018 году в столице области Биробиджане пивоваренный завод, где планируется производить до 7,2 млн литров пива в год, продукцию предприятия собираются экспортировать в Китай, сообщил директор компании Денис Рогов.