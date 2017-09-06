Порты, дороги, корабли

По мнению представителей компаний, представленные проекты позволят привлечь в регион иностранных инвесторов и создать рабочие места
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный бизнес представил в среду на презентационной площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке инвестпроекты в сфере транспорта, логистики, сельского хозяйства, рыболовства, нефтехимии, добычи полезных ископаемых. Как говорят представители компаний, проекты позволят привлечь на Дальний Восток иностранных инвесторов и создать новые рабочие места.
Компания "Мост" планирует построить в ближайшие два года на границе с Китаем вблизи Благовещенска (Амурская область) крупный логистический комплекс со складами временного хранения и автостоянками. Стоимость проекта - около 7,8 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Евгений Песоцкий. Комплекс будет включать в себя автомобильный пункт пропуска через госграницу с помещениями для постов таможенной службы. По словам Песоцкого, пропускная способность комплекса составит к 2025 году около 4 млн тонн грузов, 1,8 млн пассажиров и более 200 тыс. транспортных средств в год.
В аэропорту Магадана планируется построить новый терминал - по словам замгендиректора аэропорта Дмитрия Сиволобова, после реконструкции, которую планируют завершить до 2022 году, пропускная способность должна вырасти до 600 пассажиров в час, стоимость проекта - около 2,6 млрд руб.
Новый угольный терминал построят в Восточном порту Находки (Приморье), инвестиции в проект составят около 37 млрд рублей. Как сообщил управляющий директор АО "Восточный порт" Анатолий Лазарев, грузооборот порта должен в результате вырасти вдвое, будет создано около 500 новых рабочих мест. Новый терминал будет оснащен современными системами очистки и фильтрации для предотвращения загрязнения окружающей среды угольной пылью.
Как сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, в сентябре 2017 года начнется строительство платной автодороги в объезд Хабаровска, инвестиции в проект составят более 41,8 млрд руб. Четырехполосная дорога с тремя мостами, 21 путепроводом, пятью развязками разных уровней будет построена за три с половиной года. На магистрали поставят пять пунктов взимания оплаты проезда. Новая дорога выведет транзитный транспорт за пределы Хабаровска и свяжет между собой три федеральные трассы.
Компания "Композитное кораблестроение" планирует наладить в Приморье серийное производство гражданских судов из композитных материалов. Как сообщил в среду председатель правления компании Дмитрий Волошенко, производить суда будут полностью из российских компонентов. Стоимость производства, которое планируется запустить в течение ближайших семи лет, составит около 10 млрд руб. По словам Волошенко, благодаря использованию композитных материалов существенно уменьшается вес судна, что положительно сказывается на его грузоподъемности и расходе топлива.
В 45 км от Якутска планируется построить агропромышленный парк "Покровский" с круглогодичными теплицами, общая сумма инвестиций - более 4 млрд рублей. Другой тепличный комплекс площадью 5 га, где будут выращивать свежие томаты и огурцы, строят в Магадане. По словам гендиректора ООО "Тепличный комплекс "Агро-инвест" Никиты Соина, земельный участок под магаданские проект уже выделен, в следующем году планируется начать финансирование проекта, стоимость проекта - 1,77 млрд рублей.
Инвесторы в Еврейской автономной области намерены выйти на рынки Китая, Южной Кореи и Японии с корнями женьшеня. Первый урожай планируется собрать и переработать в 2021 году, когда будет построен перерабатывающий завод. Кроме того, компания "Русский продукт" построит к 2018 году в столице области Биробиджане пивоваренный завод, где планируется производить до 7,2 млн литров пива в год, продукцию предприятия собираются экспортировать в Китай, сообщил директор компании Денис Рогов.
Компания АО "Мерси Агро Сахалин" в рамках сахалинской территории опережающего развития (ТОР) "Южная" планирует расширить производство до 62 тыс. голов в год, что выведет самообеспечение региона свининой на 67%. По словам гендиректора компании Алексея Пахомова, сбывать продукцию будут в самой области, а также на рынках Японии и Китая. В ТОР "Надеждинская" (Приморье) компания "Арника" создает производство кормовой продукции по изготовлению аминокислот, витаминов и белков, реализовывать продукцию планируется в том числе в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
В Хабаровском крае строится птицекомплекс, где будет производиться 13,7 тыс. тонн мяса индейки в год живым весом. Продукция будет реализовываться на Дальнем Востоке, как перспективный рынок рассматривается Китай. Общая сумма инвестиций в проект - около 5,2 млрд рублей, сообщила глава инвестиционного управления "Бизнес престиж" АО "Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат" Надежда Селезнева.
Приходят с новыми идеями на Дальний Восток и зарубежные предприятия. Компания "ТиЭйч Рус Приморский" (структура TH Group, одного из крупнейших аграрных холдингов Вьетнама) получила статус резидента ТОР "Михайловский" в Приморье построит там три животноводческих комплекса общим поголовьем 15 тыс. голов крупного рогатого скота и молокозавод на 60 тыс. тонн молока в год. По словам директора инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Валерия Дубровского, общий объем инвестиций составит 16,6 млрд рублей, строительство животноводческих комплексов начнется в 2019 году.
Рефрижераторный комплекс по обслуживанию рыбопромышленных предприятий с холодильником емкостью 15 тыс. тонн планируется построить к 2021 году в терминале "Сероглазка" на Камчатке. Как сообщил в ходе презентации проекта гендиректор терминала Владимир Вальтер, "комплекс будет оснащен современной системой хранения и размещения продукции, автоматической системой ее учета и формирования заявок отгрузки". Будут также построены причалы для технологического накопления рефрижераторных контейнеров. По данным компании, оборот рефрижераторного морского терминала составит не менее 300 тыс. тонн готовой рыбной продукции в год.
Компания "Камчаттралфлот" планирует до 2021 года построить на Камчатке рыбоперерабатывающий завод стоимостью 1,5 млрд руб. и мощностью более 25 тыс. тонн рыбы в год.
Компания "Южный терминал" планирует организовать "рыбную биржу" вблизи сахалинского города Корсаков. На площадке будут расположены центр для демонстрации продукции потенциальным покупателям, логистический центр для хранения морепродуктов, перерабатывающие производства, площадка для проведения аукционных торгов водными биоресурсами.
В 18 км от города Свободный Амурской области строится крупнейшее в России и одно из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Проектная мощность составит 47 млрд кубометров сырьевого газа в год. Предприятие "Газпром переработка Благовещенск" строится Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) с целью подготовки газа для экспортных поставок в Китая, запуск завода создаст более 3 тыс. новых рабочих мест.
Компания "ПСК "Сахалин" строит в Сахалинской области мини-завод по производству сжиженного природного газа производительностью 1,5 тонн в час. Производство позволит ускорить процесс перевода муниципальных котельных с угля на экологичное топливо, говорится в презентационных материалах.
В конце 2017-го - начале 2018 года должно начаться строительство Находкинского завода минеральных удобрений в Приморье, здесь будет создан комплекс мощностью 2,2 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и до 2 млн тонн метанола в год. Производство планируется запустить в 2021 году, выйти на проектную мощность - в 2022 году. Как сообщил гендиректор предприятия Николай Сабитов, стоимость проекта - $6,3 млрд, его реализация позволит создать до 2 тыс. рабочих мест и запустить программу по подготовке высококвалифицированных кадров на базе Дальневосточного федерального университета.
В среду на ВЭФ гендиректор компании "Колмар" Сергей Цивилев сообщил, что предприятие к 2023 году построит в бухте Ванино (Хабаровский край) две очереди специализированного терминала для коксующихся марок угля общим объемом 24 млн тонн. Он пояснил, что "Колмар" занимается добычей коксующихся углей премиального качества, а в их погрузке есть ряд особенностей: должно быть четкое разделение по маркам, для транспортировки необходимы суда от 20 до 160 тыс. тонн. В настоящее время "Колмар" поставляет свой уголь через несколько портов, что, по словам гендиректора, "представляет определенные трудности для реализации проекта".
В ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" (Якутия) продолжается создание ювелирно-гранильного кластера. По словам гендиректора компании "Сэйбиэм" (SAYBM LLC) Ивана Степанова, в рамках первого этапа реализации проекта строится завод с ювелирным и гранильным цехом, на втором этапе возведут более крупный завод, учебное заведение по подготовке специалистов в данной области, отделения банка и логистический центр. В 2019 году планируется выйти на производственные мощности 10 тыс. карат бриллиантов и 112 кг ювелирных изделий. Объем инвестиций, необходимый для создания кластера, составляет 666 млн рублей.
Главный эксперт-аналитик некоммерческой организации "Фонд развития Чукотского АО" Алеся Малыхина представила на ВЭФ инвестиционный проект по добыче олова на Чукотке. Инвестиции в проект разработки месторождения Пыркакай и строительства горно-обогатительного комбината составит 18 млрд рублей. Власти региона, по ее словам, готовы предложить инвесторам инфраструктуру, налоговые преференции, низкие арендные платежи и другие льготы. Планируется создать до 500 рабочих мест.
Как сообщила директор этого фонда Ольга Плотникова, планируется также реализовать инвестпроект стоимостью 359 млн рублей по освоению чукотского нефтегазоносного месторождения Телекайское. В рамках проекта инвестор должен построить нефтепровод, нефтеперерабатывающий завод и резервуарный парк.
Компания "Хаканджинское" планирует повысить рентабельность месторождения Хаканджинское (Хабаровский край) более чем вдвое за счет увеличения добычи руды до 13,5 тыс. тонн в месяц. Для этого, по словам учредителя компании Петра Мигалчана, требуется дополнительное привлечение 500 млн руб. Быстринская горная компания (входит в группу компаний "Золото Камчатки") строит горно-обогатительный комбинат мощностью до 500 тыс. тонн руды в год и разрабатывает месторождение Кумроч на Камчатке с запасами золота 30 тонн и потенциалом прироста запасов до 100 тонн.
АО "Артель старателей "Амур" разрабатывает месторождение коренной платины на севере Хабаровского края с целью сохранения и расширения производства платиновых металлов. В рамках проекта будут открыты два месторождения платиновых металлов разных типов.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.