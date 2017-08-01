В программу реновации в Москве вошли 5144 дома

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы, работающие в сфере строительства, смогут получить специализированную льготную финансовую поддержку от корпорации МСП для участия в программе реновации в качестве подрядчиков. Об этом сообщил в среду ТАСС глава корпорации Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017.

"Я попрошу наших коллег с тем, чтобы мы скоммуницировались с Москвой и разработали такой специальный продукт (в рамках программы реновации - прим. ТАСС). Но у нас есть общие ограничения, которые мы, вне всякого сомнения, будем распространять и на столицу - это жилье только экономического класса", - сказал он.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации" (закон о реновации - прим. ТАСС), утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

О программе

С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении домов в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.