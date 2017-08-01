О программе

В программу реновации в Москве вошли 5144 дома
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Малые и средние предприятия Москвы, работающие в сфере строительства, смогут получить специализированную льготную финансовую поддержку от корпорации МСП для участия в программе реновации в качестве подрядчиков. Об этом сообщил в среду ТАСС глава корпорации Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017.
"Я попрошу наших коллег с тем, чтобы мы скоммуницировались с Москвой и разработали такой специальный продукт (в рамках программы реновации - прим. ТАСС). Но у нас есть общие ограничения, которые мы, вне всякого сомнения, будем распространять и на столицу - это жилье только экономического класса", - сказал он.
В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации" (закон о реновации - прим. ТАСС), утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.
С 15 мая по 15 июля проходило голосование о включении домов в программу реновации. В предварительный перечень были включены дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, жители которых поддержали включение своего дома в программу реновации путем голосования в электронной системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы", либо на общем собрании собственников помещений.
В предварительном перечне было чуть более половины имеющихся в Москве хрущевок - 4546 домов - тогда как всего в городе насчитывается около 7,5 тыс. хрущевок общей площадью 25 млн кв. м, в них живет 1,6 млн человек. Свыше 460 решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.
Таким образом, 4062 дома были включены в программу реновации по итогам голосования в центрах госуслуг "Мои документы" и в системе "Активный гражданин". В 1082 домах жители до 1 июля провели общие собрания собственников помещений, на которых приняли решение об участии в программе реновации. До 1 августа мэрия анализировала эти результаты. Теперь такие собрания могут проходить на основании федерального закона и детализирующего распоряжения мэрии.
В итоге в программу вошло суммарно 5144 дома (преимущественно пятиэтажные хрущевки - прим. ТАСС) общей площадью порядка 16 млн кв. м. В этих домах имеется свыше 350 тыс. квартир и проживает порядка 1 млн москвичей. Больше всего домов, включенных в программу реновации, расположено в Восточном административном округе (1055 домов), меньше всего - в Зеленограде (34 дома). Соответствующий список мэр Москвы утвердил постановлением о реновации жилищного фонда 1 августа 2017 года.
ВЭФ-2017 открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.