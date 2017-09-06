Участники ВЭФ обсудили возможность создания территориального судебного органа для Дальнего Востока и меры повышения инвестиционного доверия к судопроизводству

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Российская судебная система не является идеальной, но имеет ряд очевидных преимуществ

"В рейтинге Doing Business, который является признанным индикатором делового и инвестиционного климата в стране, судебные индикаторы у российской судебной системы довольно неплохие, они выше среднеевропейских. У нас довольно быстрое правосудие, быстрее, чем в большинстве европейских стран, и у нас довольно недорогое правосудие: всего 16,5% от суммы иска необходимо для того, чтобы обеспечить возврат долгов через суд, включая расходы на представительство", — Борис Болтянский, главный редактор портала "Право.ru".

Необходимо повышать уровень инноваций и цифровизации в судебной отрасли

"Показатели РФ в рейтинге Всемирного банка были бы выше, если бы не тот печальный факт, что за автоматизацию правосудия Всемирный банк дает России 0 баллов из 4 возможных", — Борис Болтянский.

"Использование криптовалюты двинуло бы вперед применение не только законодательства и инвестиций на Дальнем Востоке, в любом труднодоступном регионе, но и в судебной реформе. Мы бы с вами не сталкивались с курсовыми разницами, с определением суммы иска", — Елена Безденежных, вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель".

ПРОБЛЕМЫ

Снижение количества обращений в суды из-за недоверия со стороны бизнеса

"Не всегда предприниматели считают нужным обращаться в суды, потому что видят, что это не всегда имеет перспективу", — Владимир Груздев, председатель правления общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России".

Закрытость судов

"Очень важно достижение прозрачности правосудия, которая зиждется на раскрытии информации. К сожалению, по уровню информатизации мы стоим в рейтинге Doing Business на уровне 0", — Елена Авакян, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства".

"Сфера третейского разбирательства в России — это полная "терра инкогнита" статистически. Когда мы начинали реформу третейского разбирательства, никто даже не знал, сколько третейских судов есть в стране", — Михаил Гальперин, заместитель министра юстиции РФ.

Отсутствие необходимого уровня компетенции у представителей отечественного судопроизводства

"Профессионализм суда — сегодня тоже очень большая проблема, 90% судей вырастает внутри судебной системы, начиная с секретарей суда. Т.е. они профессиональные работники судебной системы, а они должны быть профессиональные работники, юридически подкованные для того, чтобы разрешать споры и выносить профессиональные решения. Поэтому должны быть адвокаты и прокуроры, которые, как и в других странах, должны видеть вершиной своей карьерной лестницы именно работу судьей", — Борис Титов, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Юристы в России могут испытывать трудности с английским текстом соглашения. У нас нет абсолютной уверенности в том, что мы одинаково понимаем документ, который мы подписываем", — Танака Микио, Партнер, City-Yuwa Partners.

Высокая степень зависимости судебной системы от федеральной исполнительной власти

"Один из страхов японских клиентов связан с тем, что российское правительство располагает очень большим объемом властных полномочий, поэтому о чем бы мы ни договорились, это может быть исключено из нашего соглашения решением исполнительной власти", — Танака Микио.

Отсутствие ответственности судей за принятые решения

"Сегодня у нас, к сожалению, судьи не только независимостью не обладают, но и ответственности не несут никакой за свои решения", — Борис Титов.

РЕШЕНИЯ

Повышение независимости судей

"У нас конкретное предложение — перейти на выборность и ротацию судей, по крайней мере, каждые два года, т.е. снять давление председателей на судей. Необходимо создать новую кассационную инстанцию с учетом экстерриториальности", — Борис Титов.

Создание специализированного судебного органа для Дальнего Востока

"Идея кажется мне очень привлекательной — сделать территориальный суд, своеобразный оазис законности, может быть, там будет применяться английское право, как в Дубае", — Михаил Гальперин.

"Мы полагаем, что решение вопроса повышения инвестиционного доверия к судопроизводству — это создание обособленного, специализированного суда", — Елена Авакян.

"Мы предлагаем сделать специальную коллегию, которая бы занималась обращениями и рассмотрением дел, связанных с резидентами ТОРов и других особых экономических зон. Это должна быть специальная коллегия со своим судебным корпусом, который назначался бы в специальном порядке. Это будет суд первой инстанции для ТОРов и особых экономических зон", — Борис Титов.

Проведение сертификации учебных учреждений и специалистов

"Благодаря деятельности ассоциации юристов сертификация юридических вузов, которую мы проводили, позволила уменьшить количество юридических факультетов, которые выдавали дипломы невысокого качества", — Владимир Груздев.

Появление инновационных проектов

"Здесь есть хорошая новость — Банк реконструкции и развития выделил 466 млн долларов на создание искусственного интеллекта, на цифровизацию судов общей юрисдикции", — Елена Авакян.