Росрыболовство призывает ФАС отследить завышение цен на дальневосточные морепродукты

Отмечается, что при поступлении в магазины цена на продукты региона увеличивается в два-три раза

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России следует занять более активную позицию в связи с завышением цен на дальневосточные морепродукты в магазинах центральной части РФ.

"При движении от Дальнего Востока в магазины центральной части России происходит удорожание в три-четыре раза. Это достаточно серьезная проблема", - сказал он в интервью телеканалу РБК. По мнению Шесткова, государство должно вмешаться в сложившуюся ситуацию, в частности, контролируя реализацию закона о торговле.

"Мне кажется, что здесь антимонопольная служба могла бы занять более активную позицию с тем, чтобы малые предприятия могли свою продукцию поставлять в (торговые) сети, минуя череду посредников", - отметил глава Росрыболовства.