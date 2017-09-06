Компания сегодня является единственной, которая создает за свой счет масштабную федеральную сеть зарядных станций для электромобилей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Сеть станций электрозаправки, подобных впервые открывшимся в Владивостоке в среду двум станциям, позволит электромобилю в недалеком будущем свободно проехать от Калининграда через Владивосток в Китай, сказал ТАСС в рамках ВЭФ первый заместитель главы "Россетей" Роман Бердников.

"Открытие зарядных станций в Приморском и Хабаровском краях давно назрело, ведь ближайшие соседи Китай и Япония сегодня лидируют не только по производству электротранспорта, но и по развертыванию сети зарядных станций для них. Надеюсь, что в недалеком будущем все поклонники электромобилей смогут беспрепятственно доехать от Калининграда не только до Владивостока, но и дальше к нашим соседям в Китай", - сказал он.

Сейчас "Россети" являются единственной компанией, которая создает за свой счет масштабную федеральную сеть зарядных станций для электромобилей. "До конца 2017 года сеть зарядных станций может увеличиться до 200 станций. Они появятся еще в 11 городах, в их числе Красноярск, Пермь, Челябинск, Самара, Белгород, Псков и другие города, а также на федеральных трассах", - добавил он.

Первые АЗС во Владивостоке

В среду в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Федеральная сетевая компания открыла две зарядные станции для электромобилей. Электрозаправки расположены на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Глава Минэнерго Александр Новак на церемонии открытия назвал электротранспорт будущим мирового автотранспорта. По его словам, для развития электротранспорта в России нужно существенно изменить систему регулирования.

"Мы смотрим нормативно-правовую базу, которая бы позволила сегодня продавать электроэнергию, поскольку законодательство ограничивает продажу электроэнергетики и сбыт самой сетевой компании. Это больше вопрос коммерциализации этого проекта", - заметил Новак.

Он также сообщил, что министерство энергетики совместно с "Россетями" разрабатывает соответствующую программу поддержки электротранспорта, которая будет принята в этом году, в ее рамках новые АЗС могут обязать устанавливать электромодули для заправки электромобилей.