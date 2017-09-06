На площадках форума представили программу по созданию виртуальной реальности и традиционные продукты регионов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС /. Главная выставочная экспозиция "Добро пожаловать на Дальний Восток!" открылась в среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам организаторов, на ней представлены территории опережающего развития (ТОР) и первые итоги работы их резидентов, возможности для инвестирования, достижения ключевых отраслей Дальнего Востока.

Старинные узоры и местные деликатесы

Каждый из красочных стендов выставки имеет свои особенности. Так, на стенде Ростуризма два мастера из Ульчского района, где проживают представители коренных народов Дальнего Востока (ульчи, нивхи, нанайцы, негидальцы, эвенки, удэгейцы, эвены, орочи), продемонстрировали гостям, как с помощью природных материалов рождаются оригинальные национальные узоры, которые становятся украшением для одежды, предметов быта, игрушек.

"Мы привезли изделия из рыбной кожи, мастерица прямо перед гостями форума показывает, как рождаются узоры. А вот эти куклы, как и в старину, делают сегодня дети",- рассказал мастер Николай Девгода.

Он отметил, что узоры, которые рождаются на глазах у посетителей выставки, полностью соответствуют старинным образцам. "Все мастера начинали работать именно с музеев и даже ездили в Москву, чтобы восстановить узоры по сохранившимся там образцам старых изделий на ткани, на дереве, рыбной коже, на кости", - сказал мастер.

Сразу несколько стендов выставки предлагают попробовать мед, напитки из шиповника, элеутерококка и лесных ягод, произрастающих в дальневосточных лесах.

На стенде Росрыболовства можно попробовать деликатесы, приготовленные из морских обитателей - осминогов, гребешков, трепанга. Торговая компания "Рыбный островок" привезла для гостей форума "Трепанг на меду", который ценят не только за вкусовые качества, но и за лечебные свойства, рассказала директор предприятия Ирина Кузьмина.

По ее словам, этот деликатес помогает переносить стресс и смену часовых поясов, что очень важно для участников форума, приехавших из разных уголков России и мира.

"Мы занимаемся только реализацией. У нас есть компании-партнеры - небольшие коптильни, рестораны, магазины, которым мы поставляем продукцию небольшими партиями. И только потому что мы контролируем качество, получается очень хорошо. Здесь важна эксклюзивность, что можно утратить в крупной сети," - сказала Кузьмина.

Робот Адам и вирутальная реальность

Робот-трансформер, созданный молодыми изобретателями технопарка "Русский", встречает гостей форума на этой новой для Дальнего Востока площадке. Документы о создании технопарка были подписаны в среду на ВЭФ фондом "Сколково" и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), но он уже представляет первые оригинальные разработки.

Робот Адам обладает системой активного стереоскопического зрения, позволяющей ему менять углы обзора и легко распознавать объекты, точно оценивать расстояние до цели, ходить и ездить, становиться компактным или более крупным. Свою разработку молодые ученые намерены применить для обучения студентов ДВФУ робототехнике, рассказал представитель технопарка.

Еще одной разработкой молодого технопарка стала программа "Арбат", позволяющая создавать пользователю свою виртуальную реальность. Разработчики отмечают, что при помощи этого приложения для мобильных телефонов можно переместиться, например, в любой музей, библиотеку, магазин Владивостока.

"Оно (приложение - прим. ТАСС) позволяет изменять мир, строить объекты в реальном времени и показывать своим друзьям, родственниками, чтобы они оценивали их. Можно переместиться в любой музей, библиотеку, магазин, что мы уже и сделали во Владивостоке. Можно посмотреть, к примеру, какие товары лежат на полках, найти место на парковке. И все это внутри одного приложения, с помощью обычного мобильного телефона",- рассказал разработчик Владислав Симаков.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.