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6 сентября, 18:08
Микрофинансовые организации смогут получить доступ к программе "6,5%" в 2018 году

Глава Корпорации МСП Александр Браверман уточнил, что, скорее всего, это произойдет в конце следующего года

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (программа "6,5%") к концу 2018 года может стать доступной для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщил в среду ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман в рамках сессии на ВЭФ-2017.

Зимой 2017 года акцент программы "6,5" был смещен с крупных системообразующих банков (Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк) в сторону опорных региональных банков, которые кредитуют малый и средний бизнес. Такое решение было принято, что усилить развитие регионального предпринимательства.

"Программа ["6,5"] до МФО, бесспорно, дойдет. Но я думаю, это, скорее, конец 2018 года", - сказал он, отвечая на вопрос о допуске микрофинансовых организаций к программе.

О программе 6,5%

В начале июля 2017 года совет директоров Банка России принял решение увеличить лимиты по программе "6,5%" на 50 млрд руб. Таким образом, лимит был расширен до 175 млрд рублей.

Программа "6,5%" создана Корпорацией МСП совместно с Министерством экономического развития РФ и ЦБ в конце 2015 года для льготного кредитования субъектов МСП. Кредитные организации, предоставляющие финансирование по этой программе, получают возможность брать определенный объем средств у Центробанка по ставке 6,5% годовых и потом направлять его для кредитования бизнесменов.

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