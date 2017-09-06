Участники ВЭФ предложили дотировать строительство флота за счет государства и обсудили возможности увеличения кредитоемкости судостроительной отрасли

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Рыбная отрасль может быть высокодоходной как для бизнеса, так и для государства

"Рыбная отрасль уже сейчас является эффективной областью инвестиций как для стратегических, так и финансовых инвесторов. <…> Маржа на стадии глубокой переработки в разы превосходит маржу от добычи. <…> Думаю, что за будущие 10–15 лет капитализация отрасли должна вырасти не менее, чем на 25%", — заместитель Министра сельского хозяйства, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

"Мы построим более 100 новых судов, мы ожидаем <...> 20 береговых заводов перерабатывающих, различной мощности. Уже сейчас в высокой степени проработки находится порядка 50 заявок от инвесторов с Дальнего Востока и Севера. Реализация данных проектов позволит увеличить годовой вклад отрасли в национальный ВВП более чем на 50 млрд рублей ежегодно, что эквивалентно приросту в 25% к уровню 2016 года", — Илья Шестаков.

ПРОБЛЕМЫ

Износ мощностей

"За последние пять лет достаточно уже заметное сокращение флота, и в общем-то, износ — более 80%. Средний возраст судов более 25 лет", — Ермолай Солженицын, старший партнер McKinsey&Company.

Сомнения инвесторов в эффективности строительства нового флота

"Главная задача по поводу строительства нового флота в неопределенности, которая сегодня присутствует на рынке. У меня сегодня было три или четыре встречи с крупнейшими банками, и все они задают вопрос с точки зрения оценки эффективности строительства этого флота. <...> Хотелось бы, конечно, не потерять судостроительную базу, а соответственно — и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Построить суда на западных верфях гораздо, наверное, проще, чем построить суда на Дальнем Востоке. Это новый вызов, на который надо отвечать", — Сергей Дарькин, президент ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа".

Несовершенство нормативно-правовой базы

"Еще один нюанс, который сегодня присутствует на рынке, это неопределенность нормативно-правовой базы. Вот это начинает настораживать. Неопределенность по распределению квот. <…> Неопределенность по распределению инвестиционных квот. Появляются административные процедуры, увеличивается время получения разрешений дополнительных", — Сергей Дарькин.

Отсутствие готовых проектов

"Сам процесс формирования проекта достаточно долгий и занимает от года до полутора лет. Не хочется терять время. Если рассматривать строительство на Дальнем Востоке, ну конечно, здесь есть верфи, которые способны это сделать, но опять же — у них нет проектов. И насколько они сформируют быстро эти проекты, мы не знаем", — Сергей Скляр, вице-президент компании "Антей".

Несоответствие нормам регулирования и международным стандартам

"Выходя на международный рынок, мы сталкиваемся с одной проблемой — категорически недостаточное состояние сертификации отечественного промысла по международным стандартам экологической безопасности. <…> Невозможно зайти на эти рынки, просто доказывая, что у нас самая вкусная и свежая рыба", — Алексей Байгужин, совладелец ООО "Интеррыбфлот".

Проблема с кадрами в отрасли

"Рыбная отрасль имеет отрицательный имидж, и это влияет на нас очень сильно. Мало того, что это влияет на нас — на продажи на международных рынках, это еще и большая проблема для кадров. Люди не хотят идти в море работать. <…> Мы сейчас говорим о строительстве новых судов, а это автоматизированные суда. А у нас ни одного автоматчика нет", — Алексей Байгужин.

Нехватка энергомощностей

"Это, как правило, те территории, которые приближены, с одной стороны, к водно-биологическим ресурсам, с другой стороны — оторваны от коммуникаций. Первый вопрос, который встанет у всех абсолютно, — энергетика. Ни у кого ее не будет. Любой из этих заводов, он потребует дополнительно от двух до четырех МВт электроэнергии <…> такого запаса нет на периферии. Это тоже надо строить. А это тоже деньги и это другая компетенция", — Константин Коробков, гендиректор ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат".

РЕШЕНИЯ

Государственные дотации

"Наше предложение, которое мы озвучили на нашей рыбной комиссии <...> дотировать строительство флота за счет государства <...>. Источники — это за счет тех дополнительных доходов, которые получило правительство за счет продажи квот, на краба в том числе. <...> Мы предлагаем дотировать 20 копеек на рубль", — Сергей Дарькин.

Государственное страхование кредитов через ЭКСАР

"Как одно из предложений — как можно больше задействовать ЭКСАР (Государственное экспортно-кредитное агентство РФ) <...> Есть аналоги, большой известный всем проект Ямал-СПГ <…> , где ЭКСАР застраховал не российский экспорт, а строительство предприятия, которое будет осуществлять экспорт. Здесь отрасль однозначно экспорториентированная. Поэтому мы с ЭКСАРом уже начали прорабытывать возможность увеличения кредитоемкости именно верфей", — Алексей Белоус, первый вице-президент, начальник департамента проектного и структурного финансирования АО "Газпромбанк".