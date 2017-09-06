Более 350 проектов на территории ДФО реализуются в рамках ГЧП, что свидетельствует об эффективности подобного механизма, отметили эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Использование механизмов ГЧП показало свою эффективность

"Были приняты поправки в конституционное законодательство, и на сегодняшний момент у нас ГЧП возможно реализовывать в коммунальной сфере, и мы наблюдаем бум количества проектов, которые реализуются в рамках ГЧП как раз в коммунальном секторе", — Павел Селезнев, председатель правления АНО "Национальный Центр ГЧП".

"На исполнительской фазе, на эксплуатационной фазе механизмы ГЧП более правильные", — Юрий Чайка, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

"На сегодняшний день в ДФО реализуется больше 350 проектов ГЧП. Данный округ находится на четвертом месте после ЦФО, ПФО и СЗФО. У нас 30 проектов, но из них капиталоемких очень мало, в основном это мелкие концессии в коммунальном хозяйстве", — Павел Селезнев.

Разработка законодательных мер в сфере ГЧП будет способствовать привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктуры

"В России принят закон о стратегическом планировании. Развитие ГЧП и спрос на то, что нужно инвестировать через этот механизм, во многом будет зависеть от того, как развернется эта система стратегического планирования", — Вячеслав Синюгин, исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Федеральный центр проектного финансирования".

"60–70% инфраструктуры в широком смысле этого слова — мосты, дороги, железные дороги, порты, ЖКХ, связь — нуждаются в обновлении, инвестициях, реновации. Это та задача, которую нужно выполнить стране", — Игорь Снегуров, генеральный директор Группы строительных компаний "ВИС".

ПРОБЛЕМЫ

Отсутствие в РФ единой программы развития инфраструктуры

"В РФ не существует единой, скоординированной с развитием региональных программ, программы развития инфраструктуры", — Алексей Чичканов, исполнительный вице-президент Газпромбанка.

"Эпизодичность, вырванность создают колоссальную неопределенность и неуверенность, с одной стороны, инвесторов, с другой стороны — институтов поддержки, которым нужна большая четкость в понимании", — Петр Золотарев, заместитель председателя Внешэкономбанка.

Проблема окупаемости инвестиций

"Социальный сектор очень своеобразный, там очень сложная окупаемость, порой ее просто нет", — Павел Селезнев.

"Все риски в основном ложатся на финансирующие институты, которые не управляют проектом, <…> и несут риски даже большие, чем инициаторы проекта. Залоговая обеспечительная база у нас очень слабая", — Петр Золотарев.

"На уровне федеральном нет механизмов возврата денег частному инвестору", — Юрий Чайка.

Отсутствие механизма привлечения долгосрочных средств в развитие инфраструктуры

"У нас в стране <…> находится довольно большое количество денег, которые долгое время лежат неиспользованными. Это пенсионные деньги и деньги, которые находятся в остатках банков. Из 5 трлн пенсионных денег долгосрочных размещены в инфраструктуру 80 млрд, т.е. примерно менее 5% имеющихся денег. Но разместить их мы не можем, потому что текущее законодательство не способствует притоку инвестиционных денег в инфраструктуру", — Игорь Снегуров.

РЕШЕНИЯ

Разработка национальной программы развития инфраструктуры

"Чтобы правильно осуществлять распределение, в том числе и государственных ресурсов в виде средств государственной поддержки, субсидиарной поддержки, налоговой поддержки, финансовых, не монетарных видов поддержки, надо очень хорошо оперировать балансами — товарными, материальными, энергетическими, людскими, транспортными потоками и т.д. — создание постоянно обновляющегося мониторинга этих потребностей", — Петр Золотарев.

"Надо иметь такой документ, который бы увязал не только, например, строительство транспортной сети, но и увязал как раз порты, погранпереходы, иные переходы. Документ нужен, он должен содержать механизм, по которому идти для реализации стратегии. Здесь как раз будет ясно, куда мы движемся: в ГЧП или в обычные банальные госзакупки", — Юрий Чайка.

Создание условий и механизмов для притока инвестиций в инфраструктуру

"Нужно создать механизмы или предпосылки к тому, чтобы максимизировать привлечение частного капитала в инфраструктуру. И в этом плане я бы больше всего видел необходимость в создании <…> какого-то центра компетенции или институциональной организации, которая именно привлекала бы частный капитал в инфраструктуру", — Константин Лимитовский, заместитель председателя правления Евразийского Банка Развития.

"Кроме этого плана, должны быть созданы условия и инструменты для притока инвестиций в данную инфраструктуру. Мы должны говорить о том, чтобы осуществлялось гибкое сочетание как государственного планирования потребностей в инфраструктуре, так и рыночных механизмов, которые позволяют привлекать инвестиционные деньги", — Игорь Снегуров.

Принятие закона о синдицировании

"Разрабатывается закон о синдицировании, он прошел уже первое чтение. Мы надеемся, что он пройдет и второе, и третье чтение, и мы получим инструмент, который позволит нам уже на законодательной базе, а не понятийно, решать вопрос проектного финансирования и кредитования", — Петр Золотарев.