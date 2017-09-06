Российско-японский центр превентивной медицины построят в Хабаровске

В рамках соглашения предполагается сотрудничество в области привлечения инвестиций и в "сфере сохранения и улучшения здоровья граждан и повышения качества медицинских услуг"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. РЖД, министерство здравоохранения и благосостояния Японии и Агентство Дальнего Востока подписали трехстороннее соглашение по привлечению инвестиций, поддержке экспорта и созданию Российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Подписание состоялось на полях третьего Восточного экономического форума. Основная тема соглашения - строительство "совместного проекта по созданию Российско-японского центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске".

"Стороны намерены сотрудничать в области привлечения инвестиций в развитие центра, а также в сфере сохранения и улучшения здоровья граждан и повышения качества медицинских услуг", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Подобные центры планируется открыть на базах других учреждений сети здравоохранения "РЖД-Медицина", в том числе в дальневосточном регионе", - уточнили в пресс-службе.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.