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7 сентября, 07:46
Путин на пленарном заседании ВЭФ-2017. Видеотрансляция

В мероприятии также принимают участие главы Республики Корея, Японии и Монголии

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В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проходит пленарное заседание "Дальний Восток: создавая новую реальность". На сессии выступает президент России Владимир Путин.

Кроме российского лидера, в заседании участвуют президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, глава Монголии Халтмагийн Баттулга и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Баттулга, ХалтмаагийнМун Чжэ ИнАбэ, СиндзоМонголияРеспублика КореяРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
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