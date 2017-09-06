Китайские компании заявили о готовности сотрудничать с ДФО в экономической и транспортной сферах и отметили необходимость оптимизации трансграничной торговли

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Руководители провинций и компаний КНР готовы оказывать поддержку совместным с РФ транспортным проектам на Дальнем Востоке

"Также сейчас мы продвигаем строительство моста в районе острова Даманский, создание и усовершенствование этой транспортной инфраструктуры, что, безусловно, будет способствовать улучшению торгово-экономических отношений между нашими странами", — Цзя Юмей, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян, КНР.

"Растут объемы взаимной торговли между провинцией Цзилинь и Дальним Востоком. Потенциал все более реализуется. Мы взаимодействуем как минимум с восемью федеральными субъектами в РФ. На эти субъекты приходится более половины объема двусторонней торговли провинции Цзилинь", — Цзинь Юйхуэй, вице-губернатор провинции Цзилинь, КНР.

"Samsung ищет возможности сотрудничества. Мы хотим поддержать усилия российского правительства", — Ким Хенсук, президент подразделения Visual Display Business, Samsung Electronics Co. Ltd.

"Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы находим стратегически важные проекты, но в настоящий момент финансовая отдача таких проектов недостаточно высока, чтобы считать их приемлемыми для нас. Я хотел бы предложить, в частности, правительству РФ, Китая и Дальнего Востока оказать более активную поддержку таким проектам", — Сянь Чжу, вице-президент Нового банка развития БРИКС.

КНР и РФ сотрудничают в проектах по доставке грузов в страны Европы

"Мы также должны работать над превращением Дальнего Востока в пункт перевалки грузов с тем, чтобы мы могли связываться с Западной Европой", — Цзинь Юйхуэй.

"Через Суйфэньхэ и Транссибирскую магистраль мы также можем отправлять грузы в Европу, вывозя грузы в европейские рынки", — Ван Синчжу, мэр народного правительства города Суйфэньхэ.

"Мы гарантируем за 18 дней доставку из Японии почтовых грузов пока в четыре страны Европы — Латвию, Финляндию, Словению и Германию. Это могут быть отправления до 500 кг. <…> Мы можем говорить об объемах около 60 тыс. тонн. Это мощность того почтового поезда, который регулярно курсирует между Москвой и Владивостоком раз в сутки", — Николай Подгузов, гендиректор ФГУП "Почта России".

ПРОБЛЕМЫ

Административные барьеры при трансграничных перевозках

"Мы понимаем, что касается оптимизации трансграничной торговли, пока что есть еще определенные трудности. <…> Начиная с 2009 года некоторые проекты ведутся — и до сих пор еще не завершены. <…> Что касается Шэньчжэнь и Махалино, тоже нужно обеспечить безбарьерные, бесшовные перевозки", — Цзинь Юйхуэй.

"Как результат — хочется, конечно, интенсификации наших взаимоотношений, снятия всех барьеров, которые на данный момент еще остаются, в частности, технические и технологические", — Ирина Ольховская, первый заместитель гендиректора — коммерческий директор ООО "УПК".

РЕШЕНИЯ

Усиление взаимодействия между КНР и Россией в экономической и транспортной сферах

"В этом контексте мы, безусловно, считаем, что потенциально такие проекты, как создание международных транспортных коридоров, связующих Россию с Дальним Востоком и китайскими провинциями, прекрасно вписываются в наш мандат", — Сянь Чжу.

"Мы сможем с помощью Банка развития Китая предоставить кредит и другие формы финансирования проекта. В частности, есть Фонд Шелкового пути и другие инвестиционные фонды. Они также могут развивать направление межбанковского сотрудничества в этой сфере", — Цзя Юмей.

"Мы также чувствуем высокую социальную ответственность, поэтому тоже должны привносить инвестиции в регионы Дальнего Востока, добывать уголь, развивать морские торговые пути, рыболовство и другие программы", — Цзинь Юйхуэй.

"Конечно, могут быть еще новые всевозможные проекты, которые заслуживают продвижения, т.е. создание базы для производства агропродукции, обработка сельхозпродукции, рыбной продукции и другие виды и проекты сотрудничества. <…> Более 90 предприятий сейчас сотрудничает с Дальним Востоком", — Цзинь Юйхуэй.

"Если бы Samsung перешел на железнодорожный транспорт полностью, то объем транспорта и грузоперевозок вырос бы в 40 раз. Это было бы очень интересно для развития дальневосточной экономики", — Ким Хенсук.

"Даже сейчас, когда у нас уже есть постановление, необходимо выстраивать технологию с таможенными органами, с РЖД для передачи грузов по транспортному коридору. Взаимодействие по этим вопросам идет непрерывно при участии администрации Китая и РФ", — Ирина Ольховская.

Развитие транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"

"Когда наступает зима, то очень трудно производить перевозки по железной дороге, а тут мы бы могли сократить себестоимость путем перевозки по морю, резко сократить себестоимость. Это было бы очень выгодно и удобно. Также у нас целый ряд мер по реорганизации Харбинской железной дороги и РЖД", — Ван Синчжу.

"Также мы связываем свои надежды с перевозками в приморские порты, такие как Шанхай, Гуанчжоу и в 15 китайских портов. Как только нам удастся связаться через Приморье с этими портами, включая Тайвань, мы могли бы здорово снизить себестоимость и улучшить условия транспортировки", — Ван Синчжу.