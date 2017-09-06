КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Китайские компании заявили о готовности сотрудничать с ДФО в экономической и транспортной сферах и отметили необходимость оптимизации трансграничной торговли
Руководители провинций и компаний КНР готовы оказывать поддержку совместным с РФ транспортным проектам на Дальнем Востоке
"Также сейчас мы продвигаем строительство моста в районе острова Даманский, создание и усовершенствование этой транспортной инфраструктуры, что, безусловно, будет способствовать улучшению торгово-экономических отношений между нашими странами", — Цзя Юмей, вице-губернатор провинции Хэйлунцзян, КНР.
"Растут объемы взаимной торговли между провинцией Цзилинь и Дальним Востоком. Потенциал все более реализуется. Мы взаимодействуем как минимум с восемью федеральными субъектами в РФ. На эти субъекты приходится более половины объема двусторонней торговли провинции Цзилинь", — Цзинь Юйхуэй, вице-губернатор провинции Цзилинь, КНР.
"Samsung ищет возможности сотрудничества. Мы хотим поддержать усилия российского правительства", — Ким Хенсук, президент подразделения Visual Display Business, Samsung Electronics Co. Ltd.
"Очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы находим стратегически важные проекты, но в настоящий момент финансовая отдача таких проектов недостаточно высока, чтобы считать их приемлемыми для нас. Я хотел бы предложить, в частности, правительству РФ, Китая и Дальнего Востока оказать более активную поддержку таким проектам", — Сянь Чжу, вице-президент Нового банка развития БРИКС.
КНР и РФ сотрудничают в проектах по доставке грузов в страны Европы
"Мы также должны работать над превращением Дальнего Востока в пункт перевалки грузов с тем, чтобы мы могли связываться с Западной Европой", — Цзинь Юйхуэй.
"Через Суйфэньхэ и Транссибирскую магистраль мы также можем отправлять грузы в Европу, вывозя грузы в европейские рынки", — Ван Синчжу, мэр народного правительства города Суйфэньхэ.
"Мы гарантируем за 18 дней доставку из Японии почтовых грузов пока в четыре страны Европы — Латвию, Финляндию, Словению и Германию. Это могут быть отправления до 500 кг. <…> Мы можем говорить об объемах около 60 тыс. тонн. Это мощность того почтового поезда, который регулярно курсирует между Москвой и Владивостоком раз в сутки", — Николай Подгузов, гендиректор ФГУП "Почта России".
Административные барьеры при трансграничных перевозках
"Мы понимаем, что касается оптимизации трансграничной торговли, пока что есть еще определенные трудности. <…> Начиная с 2009 года некоторые проекты ведутся — и до сих пор еще не завершены. <…> Что касается Шэньчжэнь и Махалино, тоже нужно обеспечить безбарьерные, бесшовные перевозки", — Цзинь Юйхуэй.
"Как результат — хочется, конечно, интенсификации наших взаимоотношений, снятия всех барьеров, которые на данный момент еще остаются, в частности, технические и технологические", — Ирина Ольховская, первый заместитель гендиректора — коммерческий директор ООО "УПК".
Усиление взаимодействия между КНР и Россией в экономической и транспортной сферах
"В этом контексте мы, безусловно, считаем, что потенциально такие проекты, как создание международных транспортных коридоров, связующих Россию с Дальним Востоком и китайскими провинциями, прекрасно вписываются в наш мандат", — Сянь Чжу.
"Мы сможем с помощью Банка развития Китая предоставить кредит и другие формы финансирования проекта. В частности, есть Фонд Шелкового пути и другие инвестиционные фонды. Они также могут развивать направление межбанковского сотрудничества в этой сфере", — Цзя Юмей.
"Мы также чувствуем высокую социальную ответственность, поэтому тоже должны привносить инвестиции в регионы Дальнего Востока, добывать уголь, развивать морские торговые пути, рыболовство и другие программы", — Цзинь Юйхуэй.
"Конечно, могут быть еще новые всевозможные проекты, которые заслуживают продвижения, т.е. создание базы для производства агропродукции, обработка сельхозпродукции, рыбной продукции и другие виды и проекты сотрудничества. <…> Более 90 предприятий сейчас сотрудничает с Дальним Востоком", — Цзинь Юйхуэй.
"Если бы Samsung перешел на железнодорожный транспорт полностью, то объем транспорта и грузоперевозок вырос бы в 40 раз. Это было бы очень интересно для развития дальневосточной экономики", — Ким Хенсук.
"Даже сейчас, когда у нас уже есть постановление, необходимо выстраивать технологию с таможенными органами, с РЖД для передачи грузов по транспортному коридору. Взаимодействие по этим вопросам идет непрерывно при участии администрации Китая и РФ", — Ирина Ольховская.
Развитие транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"
"Когда наступает зима, то очень трудно производить перевозки по железной дороге, а тут мы бы могли сократить себестоимость путем перевозки по морю, резко сократить себестоимость. Это было бы очень выгодно и удобно. Также у нас целый ряд мер по реорганизации Харбинской железной дороги и РЖД", — Ван Синчжу.
"Также мы связываем свои надежды с перевозками в приморские порты, такие как Шанхай, Гуанчжоу и в 15 китайских портов. Как только нам удастся связаться через Приморье с этими портами, включая Тайвань, мы могли бы здорово снизить себестоимость и улучшить условия транспортировки", — Ван Синчжу.