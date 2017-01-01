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7 сентября, 08:00Прямая речь
Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году
© Юрий Смитюк/ТАСС

Глава "Роскосмоса" рассказал в интервью ТАСС в ходе ВЭФ о совместные проектах с Китаем и Японией, развитии коммерческих запусков с Восточного и объеме финансирования космодромов

На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предусмотрена довольно обширная программа космических переговоров — госкорпорация "Роскосмос" планирует обсудить планы сотрудничества с представителями зарубежных космических агентств и правительственными делегациями. О совместные проектах с Китаем и Японией, созданном при "Роскосмосе" венчурном форуме, развитии коммерческих запусков с Восточного и объеме финансирования космодромов рассказал в интервью ТАСС в ходе ВЭФ глава корпорации Игорь Комаров.

 Какая у вас повестка на форуме, какие будут контакты с иностранными коллегами?

— У нас на форуме только что прошло важное мероприятие — панельная дискуссия. Кстати, уже вторая на ВЭФ. Мы пригласили агентства азиатско-тихоокеанского региона, и сейчас здесь большая делегация от японского космического агентства JAXA и правительства Японии. А также провели переговоры с государственным министром Японии, который курирует вопросы космической деятельности.

Кроме того, приехала делегация из Китая. С китайскими партнерами мы давно развиваем сотрудничество в области навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Недавно в Правительстве РФ был разработан законопроект по развитию отношений с Китаем, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Если говорить в целом про ВЭФ, то космической деятельности в рамках форума уделяется достаточно серьезное внимание. И переговоры здесь не только с делегациями из региона — нас также попросили о встречах и некоторые европейские страны, объем контактов большой.

 С какими европейскими странами состоятся встречи?

— Сегодня уже провели переговоры с вице-премьером, министром экономики Люксембурга и его коллегами, например.

 Вы упомянули про сотрудничество с Китаем. А какие совместные проекты можно ожидать с Китаем?

— Мы продолжаем реализовывать приоритетные для нас и наших партнеров проекты.

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Прежде всего это сотрудничество в области обмена данными ДЗЗ, что помогает обеим странам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, получать больше качественной тематической информации в интересах народного хозяйства. Кроме этого, мы активно работаем по интеграции наших навигационных систем — ГЛОНАСС и "Бейдоу": по развертыванию китайских станций "Бейдоу" на территории России, а станций ГЛОНАСС — в Китае. Это позволит повысить точность сигнала и предоставить лучшее качество обслуживания навигационных систем.

"Роскосмосу" важно было подписать соглашение с китайскими партнерами, которое бы четко регулировало юридические, правовые и технические основы обмена информацией и обмена технологиями. В этом плане мы добились успеха, и соглашение было подписано — надеемся, что этой осенью оно будет ратифицировано. Оно уже ратифицировано со стороны Китайской Народной Республики.

 Что планируете обсуждать с японцами?

— С японцами традиционно обсуждаем на регулярных встречах широкий спектр совместных экспериментов, которые мы ведем на Международной космической станции (МКС). У наших партнеров есть большой интерес по развитию дальнейших совместных программ на МКС. У нас есть успехи в области медицины и биологии — работаем вместе по созданию био- и медицинских материалов. Также обсуждаем и экономические аспекты: надеемся и дальше продолжать практику общения, в том числе и на уровне промышленных предприятий, ведь это кооперационные связи.

Перед "Роскосмосом" стоят большие задачи по проекту "Цифровая Земля", о котором мы в мае докладывали президенту России и который был поддержан. Уже есть интерес со стороны партнеров из других стран в реализации этого проекта, в обмене информацией по ДЗЗ для использования в различных отраслях народного хозяйства.

 Президент призвал государственные корпорации к созданию венчурных фондов. Насколько я понимаю, в "Роскосмосе" венчурный фонд уже работает?

— Да, мы приняли решение по созданию венчурного фонда. Кстати, интерес к созданию с нами венчурных фондов проявляли и российские регионы. Например, Самарская область, которая является базовой для российской ракетно-космической отрасли. Очень хорошо, что партнеры в смежных отраслях готовы работать совместно. В ближайшее время мы рассмотрим и другие проекты.

 А какие проекты можете реализовывать?

— Создание группировок малых аппаратов и различных сервисов на основе получаемых спутниковых данных, разработка легких ракет-носителей, активное вовлечение студенческих коллективов, инновационных центров для создания сервисов и тех продуктов, которые могут быть использованы и в самой космической деятельности, и для обработки результатов космической деятельности. Мы готовы и к предложениям в других областях, развивая коммерциализацию.

 Правительство поручило создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Когда она будет создана и чем будет заниматься?

— У нас есть и рабочие группы, и генеральный конструктор, который занимается развитием космонавтики. Я бы больше акцентировал внимание на том, что сейчас идет серьезное обсуждение со стороны ведущих агентств будущего освоения Марса и Луны.

И нам предстоят в ближайшее время очень важные переговоры: мы начнем обсуждать с партнерами, что будем делать на Луне и около Луны, на орбитальной Лунной станции. Важно, как она будет развиваться, какой будет вклад в нее каждой из стран, каким будет наше участие. Вот по этим темам мы и работаем в группах. Создаваемая правительством рабочая группа поможет в реализации идей, в их поддержке и продвижении.

 Недавно сменилось руководство Центра Хруничева. Когда вы планируете провести конкурс на замещение должности генерального директора?

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— У нас сейчас идет процесс акционирования Центра Хруничева, он должен завершиться до конца года. Я надеюсь, что Алексей Григорьевич Варочко, который в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора, сможет себя проявить и занять этот пост.

 Ожидаете ли вы какие-то другие перестановки в топ-менеджменте "Роскосмоса"? Или какие-то структурные изменения?

— Считаю, что сейчас начался период относительной стабильности в руководстве предприятий отрасли. Хотя, конечно, все меняется, поэтому не исключаю изменений в кадровом составе "Роскосмоса" и директорского корпуса наших предприятий.

 В интервью генеральный директор компании "S7 Космические транспортные системы" говорил, что компания направит в "Роскосмос" предложение о выкупе российского сегмента МКС. Было ли сделано такое предложение? И о каких суммах может идти речь?

— Это несколько неожиданно — предложений на эту тему мы не получали. И инвестиции, которые были сделаны в МКС, достаточно серьезные. Я, честно говоря, осторожно бы отнесся к реальной возможности рассмотрения данного вопроса.

 До конца августа в правительство должны были внести ФЦП по развитию космодромов. Было ли это сделано? И сколько по времени эта программа будет рассматриваться?

— Действительно, программа у нас внесена в правительство. Совсем недавно было совещание, которое вел заместитель председателя правительства Дмитрий Олегович Рогозин. Думаю, в ближайшее время программа будет вынесена на заседание правительства.

 И какие средства "Роскосмос" предлагает в эту программу вложить?

— Мы в целом согласовали с правительством выделение 340 млрд рублей на реализацию программы космодромов, которые включают в себя финансирование и выполнение программ на Восточном и Плесецке, некоторые мероприятия на Байконуре.

 Ранее вы говорили о том, что "Роскосмос" может создать совместный с иностранными, в том числе с американскими партнерами, бренд для организации космического туризма. Есть ли какие-то наработки по этому вопросу? И будет ли он реализован? И если да, то с какой страной?

— Есть заявки по различным проектам — по коммерческим, по пилотируемым программам. Думаю, что по мере развития этой темы мы будем вас информировать.

 Когда планируете отправку на МКС следующего космического туриста?

— На ближайшие два года программа полетов к МКС сверстана, и космических туристов мы отправлять пока не планируем. Конечно, космические туристы могут быть, и в принципе это обсуждается, но где-то с 2019–2020 годов.

 Ранее вы говорили, что количество пусков на космодроме Восточный в 2018 году будет увеличено в два раза по сравнению с текущим годом. А в 2019 году госкорпорация "Роскосмос" рассчитывает увеличить число пусков на новом космодроме до шестивосьми. О каких ракетах-носителях идет речь? И какие нагрузки они будут выводить на орбиту?

— Речь идет о "Союзах". Подтверждаю, что в следующем году мы планируем до четырех-пяти пусков с Восточного и увеличение до шести-восьми в 2019 году — пуски в интересах OneWeb и других коммерческих заказчиков, что позволит нам уже в 2019 году выйти на хорошие объемы пусковых кампаний на Восточном. Космодром заработает на полную мощность.

 Какие нагрузки будут выводиться на орбиту?

— В этом году мы планируем два пуска с Восточного — вывод двух "Канопусов" и одного "Метеора" — это наши аппараты народно-хозяйственного назначения. Далее предполагаем, что объем коммерческой нагрузки будет постепенно расти, с 2019 года планируем обеспечивать пуски и аппаратов коммерческих заказчиков.

— Срок, когда будет назван новый генеральный подрядчик для строительства второй очереди космодрома Восточный, сохраняется? Это 16 сентября? И какие компании сейчас рассматриваются?

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— У нас были договоренности с Министерством обороны, что где-то приблизительно к этой дате, то есть во второй половине сентября, коллеги представят компанию-кандидата, которая будет строить стартовый стол для ракеты-носителя "Ангара". Нам будет необходимо провести анализ и переговоры с Минобороны, после этого мы дадим предложение в правительство, которое будет решать вопрос о единственном подрядчике.

— Ранее в ЦЭНКИ сообщали, что строительство инфраструктуры на космодроме Восточный для ракеты-носителя "Ангара" начнется не ранее весны 2018 года, так как еще не согласована проектная документация. Такой прогноз сохраняется, или есть шанс начать строительство в этом году? И насколько сегодня готова проектная документация?

— Я хотел бы подчеркнуть, что у нас все идет по графику, и мы планировали в начале сентября вносить проектную документацию по стартовому столу, что и делаем. И, соответственно, как я сказал выше, в ближайшее время будет утверждаться программа развития космодромов. Таким образом, надеемся, что к концу октября начнется ее финансирование.

Но мы понимаем, что времени терять нельзя, поэтому совместно с Министерством обороны мы уже сейчас рассматриваем вопросы подготовительных мероприятий. В общем, активно работаем.

Беседовал Глеб Брянский

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Пассажиропоток на внутренних линиях Приморья к 2021 году увеличится до 60 тыс. человек
7 сентября, 03:56
Бизнес-федерация Японии: участие бизнеса в госпроектах поможет РФ улучшить инфраструктуру
7 сентября, 03:39
JBIC: Япония считает РФ и Дальний Восток воротами на рынки Европы
7 сентября, 03:36
Инвестиции в сортировочный центр "Почты России" во Внукове достигли $40 млн
7 сентября, 03:29
Более 30 компаний стали резидентами фонда "Сколково" на Дальнем Востоке
7 сентября, 03:28
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание
7 сентября, 03:24
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым
7 сентября, 03:19
Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям
7 сентября, 03:14
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС
7 сентября, 03:13
Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП
7 сентября, 03:11
Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"
7 сентября, 03:09
Россия и Япония будут сотрудничать в цифровой экономике
7 сентября, 03:06
РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях
7 сентября, 03:02
Репик: инвесторы возлагают большие надежды на совместный инвестфонд РФПИ и JBIC
7 сентября, 03:01
Министр экономики Японии: строительство моста Сахалин—Хоккайдо должно быть обосновано
7 сентября, 02:57
РФ и Япония могут подписать 7 сентября конвенцию об устранении двойного налогообложения
7 сентября, 02:53
РФПИ обсуждает с группой "Сумма" покупку акций Fesco
7 сентября, 02:42
Глава Минтранса: в России все готово для ввода электронных посадочных талонов
7 сентября, 02:40
Минфин допускает, что эффект от налога на добавленный доход может быть положительным
7 сентября, 02:06
Онлайн
ВЭФ-2017. День второй. Онлайн
7 сентября, 02:00
В заключительный день ВЭФ погода во Владивостоке будет теплой и солнечной
7 сентября, 00:27
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ и проведет переговоры с лидерами Японии и Монголии
7 сентября, 00:11
ЦСР: потенциал сотрудничества РФ с Японией и Южной Кореей заключен в медицинской сфере
6 сентября, 23:54
Новак: работы по проекту "Северный поток - 2" ведутся по графику, несмотря на санкции
6 сентября, 21:34
ФРДВ откроет новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру на Дальнем Востоке
6 сентября, 21:22
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Президент Центра стратегических разработок рассказал в интервью ТАСС, каких инвесторов из Южной Кореи и Японии ждут в России
6 сентября, 7:50
Планы регионов: кто будет платить за развитие и что будет приоритетом
6 сентября, 18:59
Итоги первого дня Восточного экономического форума
6 сентября, 18:38
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