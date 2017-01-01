Игорь Комаров: коммерческие запуски с Восточного планируем начать в 2019 году

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Глава "Роскосмоса" рассказал в интервью ТАСС в ходе ВЭФ о совместные проектах с Китаем и Японией, развитии коммерческих запусков с Восточного и объеме финансирования космодромов

На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) предусмотрена довольно обширная программа космических переговоров — госкорпорация "Роскосмос" планирует обсудить планы сотрудничества с представителями зарубежных космических агентств и правительственными делегациями. О совместные проектах с Китаем и Японией, созданном при "Роскосмосе" венчурном форуме, развитии коммерческих запусков с Восточного и объеме финансирования космодромов рассказал в интервью ТАСС в ходе ВЭФ глава корпорации Игорь Комаров. — Какая у вас повестка на форуме, какие будут контакты с иностранными коллегами? — У нас на форуме только что прошло важное мероприятие — панельная дискуссия. Кстати, уже вторая на ВЭФ. Мы пригласили агентства азиатско-тихоокеанского региона, и сейчас здесь большая делегация от японского космического агентства JAXA и правительства Японии. А также провели переговоры с государственным министром Японии, который курирует вопросы космической деятельности. Кроме того, приехала делегация из Китая. С китайскими партнерами мы давно развиваем сотрудничество в области навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Недавно в Правительстве РФ был разработан законопроект по развитию отношений с Китаем, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Если говорить в целом про ВЭФ, то космической деятельности в рамках форума уделяется достаточно серьезное внимание. И переговоры здесь не только с делегациями из региона — нас также попросили о встречах и некоторые европейские страны, объем контактов большой. — С какими европейскими странами состоятся встречи? — Сегодня уже провели переговоры с вице-премьером, министром экономики Люксембурга и его коллегами, например. — Вы упомянули про сотрудничество с Китаем. А какие совместные проекты можно ожидать с Китаем? — Мы продолжаем реализовывать приоритетные для нас и наших партнеров проекты.

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Прежде всего это сотрудничество в области обмена данными ДЗЗ, что помогает обеим странам быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, получать больше качественной тематической информации в интересах народного хозяйства. Кроме этого, мы активно работаем по интеграции наших навигационных систем — ГЛОНАСС и "Бейдоу": по развертыванию китайских станций "Бейдоу" на территории России, а станций ГЛОНАСС — в Китае. Это позволит повысить точность сигнала и предоставить лучшее качество обслуживания навигационных систем. "Роскосмосу" важно было подписать соглашение с китайскими партнерами, которое бы четко регулировало юридические, правовые и технические основы обмена информацией и обмена технологиями. В этом плане мы добились успеха, и соглашение было подписано — надеемся, что этой осенью оно будет ратифицировано. Оно уже ратифицировано со стороны Китайской Народной Республики. — Что планируете обсуждать с японцами? — С японцами традиционно обсуждаем на регулярных встречах широкий спектр совместных экспериментов, которые мы ведем на Международной космической станции (МКС). У наших партнеров есть большой интерес по развитию дальнейших совместных программ на МКС. У нас есть успехи в области медицины и биологии — работаем вместе по созданию био- и медицинских материалов. Также обсуждаем и экономические аспекты: надеемся и дальше продолжать практику общения, в том числе и на уровне промышленных предприятий, ведь это кооперационные связи.

Перед "Роскосмосом" стоят большие задачи по проекту "Цифровая Земля", о котором мы в мае докладывали президенту России и который был поддержан. Уже есть интерес со стороны партнеров из других стран в реализации этого проекта, в обмене информацией по ДЗЗ для использования в различных отраслях народного хозяйства. — Президент призвал государственные корпорации к созданию венчурных фондов. Насколько я понимаю, в "Роскосмосе" венчурный фонд уже работает? — Да, мы приняли решение по созданию венчурного фонда. Кстати, интерес к созданию с нами венчурных фондов проявляли и российские регионы. Например, Самарская область, которая является базовой для российской ракетно-космической отрасли. Очень хорошо, что партнеры в смежных отраслях готовы работать совместно. В ближайшее время мы рассмотрим и другие проекты. — А какие проекты можете реализовывать? — Создание группировок малых аппаратов и различных сервисов на основе получаемых спутниковых данных, разработка легких ракет-носителей, активное вовлечение студенческих коллективов, инновационных центров для создания сервисов и тех продуктов, которые могут быть использованы и в самой космической деятельности, и для обработки результатов космической деятельности. Мы готовы и к предложениям в других областях, развивая коммерциализацию. — Правительство поручило создать рабочую группу по развитию пилотируемой космонавтики на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Когда она будет создана и чем будет заниматься? — У нас есть и рабочие группы, и генеральный конструктор, который занимается развитием космонавтики. Я бы больше акцентировал внимание на том, что сейчас идет серьезное обсуждение со стороны ведущих агентств будущего освоения Марса и Луны.

И нам предстоят в ближайшее время очень важные переговоры: мы начнем обсуждать с партнерами, что будем делать на Луне и около Луны, на орбитальной Лунной станции. Важно, как она будет развиваться, какой будет вклад в нее каждой из стран, каким будет наше участие. Вот по этим темам мы и работаем в группах. Создаваемая правительством рабочая группа поможет в реализации идей, в их поддержке и продвижении. — Недавно сменилось руководство Центра Хруничева. Когда вы планируете провести конкурс на замещение должности генерального директора?

— У нас сейчас идет процесс акционирования Центра Хруничева, он должен завершиться до конца года. Я надеюсь, что Алексей Григорьевич Варочко, который в настоящий момент является исполняющим обязанности гендиректора, сможет себя проявить и занять этот пост. — Ожидаете ли вы какие-то другие перестановки в топ-менеджменте "Роскосмоса"? Или какие-то структурные изменения? — Считаю, что сейчас начался период относительной стабильности в руководстве предприятий отрасли. Хотя, конечно, все меняется, поэтому не исключаю изменений в кадровом составе "Роскосмоса" и директорского корпуса наших предприятий. — В интервью генеральный директор компании "S7 Космические транспортные системы" говорил, что компания направит в "Роскосмос" предложение о выкупе российского сегмента МКС. Было ли сделано такое предложение? И о каких суммах может идти речь? — Это несколько неожиданно — предложений на эту тему мы не получали. И инвестиции, которые были сделаны в МКС, достаточно серьезные. Я, честно говоря, осторожно бы отнесся к реальной возможности рассмотрения данного вопроса. — До конца августа в правительство должны были внести ФЦП по развитию космодромов. Было ли это сделано? И сколько по времени эта программа будет рассматриваться? — Действительно, программа у нас внесена в правительство. Совсем недавно было совещание, которое вел заместитель председателя правительства Дмитрий Олегович Рогозин. Думаю, в ближайшее время программа будет вынесена на заседание правительства. — И какие средства "Роскосмос" предлагает в эту программу вложить? — Мы в целом согласовали с правительством выделение 340 млрд рублей на реализацию программы космодромов, которые включают в себя финансирование и выполнение программ на Восточном и Плесецке, некоторые мероприятия на Байконуре. — Ранее вы говорили о том, что "Роскосмос" может создать совместный с иностранными, в том числе с американскими партнерами, бренд для организации космического туризма. Есть ли какие-то наработки по этому вопросу? И будет ли он реализован? И если да, то с какой страной? — Есть заявки по различным проектам — по коммерческим, по пилотируемым программам. Думаю, что по мере развития этой темы мы будем вас информировать. — Когда планируете отправку на МКС следующего космического туриста? — На ближайшие два года программа полетов к МКС сверстана, и космических туристов мы отправлять пока не планируем. Конечно, космические туристы могут быть, и в принципе это обсуждается, но где-то с 2019–2020 годов. — Ранее вы говорили, что количество пусков на космодроме Восточный в 2018 году будет увеличено в два раза по сравнению с текущим годом. А в 2019 году госкорпорация "Роскосмос" рассчитывает увеличить число пусков на новом космодроме до шести–восьми. О каких ракетах-носителях идет речь? И какие нагрузки они будут выводить на орбиту?

— Речь идет о "Союзах". Подтверждаю, что в следующем году мы планируем до четырех-пяти пусков с Восточного и увеличение до шести-восьми в 2019 году — пуски в интересах OneWeb и других коммерческих заказчиков, что позволит нам уже в 2019 году выйти на хорошие объемы пусковых кампаний на Восточном. Космодром заработает на полную мощность. — Какие нагрузки будут выводиться на орбиту? — В этом году мы планируем два пуска с Восточного — вывод двух "Канопусов" и одного "Метеора" — это наши аппараты народно-хозяйственного назначения. Далее предполагаем, что объем коммерческой нагрузки будет постепенно расти, с 2019 года планируем обеспечивать пуски и аппаратов коммерческих заказчиков. — Срок, когда будет назван новый генеральный подрядчик для строительства второй очереди космодрома Восточный, сохраняется? Это 16 сентября? И какие компании сейчас рассматриваются?

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