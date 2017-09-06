6 сентября на ВЭФ-2017 прошло около 50 мероприятий. Участники дискуссий обсудили успехи в развитии региона, а также существующие проблемы и пути их преодоления

Энергетика

В ходе сессии "Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергетические компании?" участники рассказали о необходимости поставок электроэнергии в страны АТР. Экономические выгоды от реализации проекта для Китая и Японии составят $10 и $7 млрд соответственно, эти страны уже начали строить новые энергосети под проект. Россия разрабатывает новые технологии, которые позволят снизить стоимость передачи электроэнергии. Страны АТР ведут работу по снижению экологических рисков за счет альтернативной энергетики. Но "Азиатское энергокольцо" требует масштабных инвестиций и господдержки.

Участники дискуссии "Снижение энерготарифов: эффект для проектов" отметили важность решения этой задачи для развития региона. Уже есть результат: в ДФО издержки потребителей электроэнергии снизились в среднем на 1–1,5%, а особо энергоемких отраслях — на 25–30%. Но установленный срок действия программы (три года), участники считают недостаточным, речь должна идти о десятилетней перспективе. Это придаст стабильности и поможет компаниям привлекать заемные средства. Кроме того, необходимо реформировать сам механизм тарифообразования, в правительство уже внесен соответствующий законопроект.

В ходе сессии "Возобновляемая энергетика: перспективы энергоснабжения удаленных территорий, изолированных от единой энергетической системы" участники отметили, что в ДФО есть все предпосылки для развития генерации на основе возобновляемых источников. "РусГидро" в течение пяти лет планирует инвестировать в регион порядка 250 млрд рублей. Но пока надежность ВИЭ в сложных климатических условиях Дальнего Востока не гарантирована. Но главное — в ДФО нет оптового рынка электроэнергии, что снижает инвестиционную привлекательность региона. Для создания инвестиционного рынка на Дальнем Востоке будет создан Дальневосточный фонд возобновляемой энергетики. Участники дискуссии также подчеркнули необходимость создания механизма, обеспечивающего возвратность инвестиций.

Социальная сфера и трудовые ресурсы

На заседании "Создавая 100 тысяч новых рабочих мест" участники дискуссии констатировали, что интенсивное экономическое развитие Дальнего Востока невозможно без решения проблемы дефицита трудовых ресурсов. Было отмечено, что данная проблема носит столь острый характер, что бизнес вынужден сдвигать сроки реализации проектов и/или завозить рабочих вахтовым методом из других регионов и бывших советских республик. При этом, по мнению участников дискуссии, проблема дефицита кадров на российском Дальнем Востоке не может быть решена только за счет вахтовиков — необходимо создавать внутренние трудовые ресурсы. Для предотвращения массового оттока молодежи из региона предлагается предоставлять "бронь" от службы в армии для выпускников вузов, намеренных работать на предприятиях Дальнего Востока. Стимулирование переезда людей на Дальний Восток возможно за счет строительства качественной инфраструктуры и активной информационной политики, в том числе о программе переселения соотечественников из стран СНГ.

Заседание "ЖКХ и жилье. Что будет сделано?" было посвящено благоустройству ДФО, на которое уже выделено 42 млрд рублей, и конкретно Владивостока. Участники отметили, что системных планов по развитию города нет, но к работам по улучшению городской среды планируется привлечь японских партнеров. Также были названы такая проблема, как недостаток и дороговизна жилья в Дальневосточном округе. Для ее решения предлагается ликвидировать монополию на строительном рынке ДФО и развивать ипотеку. Также сообщалось, что с инвесторами уже заключены соглашения, которые создадут до 2025 года около 110 тыс. новых рабочих мест.

На заседании "Дальневосточники: демографическое развитие, новое качество жизни, новые возможности" были представлены социологические исследования, показавшие, что переселенческий потенциал региона довольно большой. Многие россияне считают, что на Дальнем Востоке они могли бы изменить свою жизнь в лучшую сторону. Но их пугают невысокий уровень жизни в этих местах, вопросы безопасности, доступности культурных и образовательных услуг. Власти уже развернули работу по созданию в регионе новых рабочих мест — с более высоким уровнем оплаты труда. Но пока прирост населения Дальнего Востока будет происходить за счет внешней иммиграции – и под нее уже есть программы интеграции и адаптации. Вывод участники обсуждения сделали такой — вслед за экономическим развитием Дальнего Востока будет улучшаться и демографическая ситуация.

В ходе дискуссии "Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре, Свободный" было подчеркнуто, что от принятых ранее решение уже появились положительные результаты. Комсомольск-на-Амуре становится промышленной столицей региона. В город Свободный также приходят крупные компании. Под программы развития выделены средства из федерального бюджета, началось строительство новых дорог, жилой и социальной инфраструктуры. Но эти города пока сохраняют признаки депрессивности — из Комсомольска ранее выехало более одной пятой населения, в Свободном осталось всего 54 тыс. жителей. Участники заседания пришли к выводу, что городам Дальнего Востока нужны планы развития. Необходимо преодолевать их мононаправленность и не допускать в них резких контрастов между старыми и новыми кварталами.

На заседании "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?" было отмечено, что первыми результатами исполнения соответствующих госпрограмм можно считать постепенное развитие инфраструктуры отрасли — причем, как традиционной, так и высокотехнологичной медицины, снижение детской и материнской смертности, рост общей продолжительности жизни на два года. Но основные проблемы региона от решения пока далеки — это в целом небольшая степень доступности медуслуг, высокая смертность среди мужчин трудоспособного возраста из-за алкоголизма и др. Участники дискуссии пришли к выводу, что решению проблем поможет упор на современные формы оказания медпомощи, заимствования из опыта Японии и Южной Кореи.

Механизмы развития Дальнего Востока

Обсуждение темы "Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы. Думаем вместе" показало, что решение федеральных властей присвоить городу данный статус уже привлекло инвестиции в сотни миллиардов рублей и в целом способствовало оживлению деловой активности на Дальнем Востоке. Дальнейшее развитие порта отразится и на качестве жизни населения Приморского края и всего региона. Но было указано и на многочисленные проблемы. Бизнес жаловался на высокую административную нагрузку, нерешенность вопросов по ряду налогов, например, НДС, неравномерность льготного режима с перекосом в сторону новых компаний. Госорганы отмечали слабую информированность предпринимателей о возможностях свободного порта в части, например, таможенных процедур. Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости сокращать документооборот, шире использовать электронные коммуникации, делать более разумными законодательные требования к компаниям.

На заседании "Как обеспечить приток частных инвестиций в развитие инфраструктуры Дальнего Востока?" обсуждалось использование механизма ГЧП в реализации инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке. В ходе дискуссии было отмечено, что использование механизма ГЧП показало свою эффективность, прежде всего, в коммунальном секторе. Но капиталоемких инфраструктурных проектов ГЧП пока мало, что участники заседания склонны объяснять высокой рискованностью инвестиций в социальный сектор и отсутствием механизма привлечения долгосрочных средств в развитие инфраструктуры. Для повышения эффективности проектов ГЧП в ходе заседания предлагалось разработать национальную программу развития инфраструктуры, а также принять закон о синдициировании, который на законодательном уровне позволит решить вопрос проектного финансирования и кредитования.

На заседании "Защита привлеченных инвестиций и прав кредиторов на Дальнем Востоке" отмечалось, что судебная система России имеет ряд преимуществ, таких как скорость судопроизводства, ее относительная дешевизна. Вместе с тем очевидны проблемы в отечественном судопроизводстве, которые ведут к недоверию бизнеса к судебной системе — закрытость, зависимость от федеральной исполнительной власти, недостаточный профессионализм и отсутствие ответственности судей за принимаемые решения. Наряду с повышением независимости судей через введение механизма их выборности и ротации, главной идеей, прозвучавшей в ходе заседания, стало предложение о создании специальной территориальной судебной коллегии, которая бы рассматривала дела, связанные с резидентами ТОР на Дальнем Востоке. По мнению участников заседания, данное решение, также как и цифровизация судов общей юрисдикции, должно повысить доверие инвесторов к судопроизводству в России.

Транспорт и торговля

В ходе дискуссии "Развитие Северного морского пути. От слов к делу" ее участники отметили развитие инфраструктуры в Арктике и прогнозировали, что к 2022 году объем перевозок грузов по Северному морскому пути вырастет до 40 млн тонн. Особо заинтересована в этом Япония, которая планирует сделать Хоккайдо воротами в СМП. Это позволит диверсифицировать транспортные маршруты и продолжить развитие энергетической базы. К концу 2018 года должна быть создана система планирования безопасной навигации на СМП, также планируется повысить точность климатических прогнозов. Кроме того, к 2020 году должен быть введен в строй интернет-кабель между Европой и Азией. Но этот проект во многом зависит от участия таких гигантов, как Facebook и Google, а также китайских коммуникационных компаний.

На заседании "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" было заявлено о том, что Россия намерена уделить максимум внимания развитию торговли в восточном направлении, при этом Дальний Восток имеет потенциал для того, чтобы стать основным центром экономической интеграции России в страны АТР. Однако участники дискуссии отмечали сохраняющиеся сложности для более тесной интеграции России и АТР, в числе которых назывались низкий объем взаимных инвестиций, отсутствие соглашений о свободной торговле со странами АТР и дефицит населения на Дальнем Востоке, что является серьезным препятствием для экономического развития региона. Говорилось о необходимости снятия барьеров в торговле между ЕАЭС и АТР, развитии транспортной инфраструктуры и оптимизации тарифной политики на Дальнем Востоке, а также расширении сотрудничества российского бизнеса с азиатскими партнерами, которых, кроме того, важно привлекать в переговорные процессы со странами АТР.

По мнению участников заседания "Экспортный потенциал Дальнего Востока", в силу своего географического положения Дальний Восток может стать лидером экономического сотрудничества России со странами АТР. Но на рынках АТР существует высокая конкуренция, поэтому для российских экспортеров очень важно зарекомендовать себя как надежные и ответственные партнеры. Пока продукция из России не всегда соответствует общемировым стандартам, а дефицит транспортных мощностей и высокие логистические затраты не позволяют качественно нарастить объемы российского экспорта на рынки АТР. Среди предлагаемых мер по повышению использования экспортного потенциала Дальнего Востока — введение национального стандарта качества продукции, поддержка экспорта, создание совместных производств, а также замораживание экспортных тарифов для инвесторов ТОРов.

На заседании "Большое Евразийское партнерство — как расширить пространство совместного развития, обращенного в будущее" обсуждались перспективы макрорегиона Большая Евразия. Действия США, которые заявляют о готовности начать торговые войны со своими партнерами по АТР, делают актуальным перевод Евразийского партнерства из концептуальной идеи в практическую плоскость. В качестве ключевого направления партнерства выделено транспортное измерение. Формирование благоприятных условий для развития бизнеса, снижение административных барьеров и создание механизма совместных инфраструктурных проектов станут важными шагами для практической реализации концепции Евразийского партнерства.

Дискуссия "Связывая Европу и Азию. Международные транспортные коридоры Дальнего Востока" показала, что ключевые решения в этой сфере находятся в руках правительств России и Китая. При этом власти приграничных провинций также занимают очень активную позицию, участвуя в совместных с субъектами РФ различных инфраструктурных проектах. По итогам заседания стало понятно, что местные власти обеих стран, бизнесмены из Китая и России, а также и Южной Кореи, намерены предложить руководству своих государств стимулировать скорейшее согласование уже подготовленных трансконтинентальных проектов.

На заседании "Россия-Индия: открывая новые возможности" участники дискуссии отметили широкий спектр сфер для экономического сотрудничества между двумя странами, что уже трансформируется в совместные инвестиционные проекты. Но пока объем взаимных инвестиций все еще находится на очень низком уровне, а экономическое сотрудничество между Россией и Индией сдерживается нестабильностью на валютном рынке и дефицитом транспортных мощностей на Дальнем Востоке. Для полноценного использования потенциала предлагалось активнее привлекать Банк БРИКС к реализации совместных проектов, снимать избыточные административные барьеры, а также более активно информировать о взаимных инвестиционных возможностях.

Космос

На заседании "Международные космические проекты в АТР" был поднят вопрос космического мусора. Также отмечалось, что на данный момент никто не способен удовлетворить растущие потребности пользователей информации, получаемой со спутников. Решение проблем участники форума видят в активизации сотрудничества, в частности, в рамках Азиатского форума космических агентств. Также речь шла о соединении систем Beidou и ГЛОНАСС. Говоря о новейших технологиях, участники обсудили так называемый "фотонный парус". Для этого на базе Дальневосточного университета предлагается создать проект по созданию нетрадиционных двигателей.

Рыбная отрасль

Участники дискуссии "Инвестиционные проекты в рыбной отрасли" отметили, что капитализация отрасли в течение 10–15 лет вырастет на 25%, она будет приносить государству 50 млрд рублей ежегодно. Планируется построить более 100 новых судов и 20 береговых перерабатывающих заводов. Но потенциальные инвесторы сомневаются в эффективности строительства нового флота. Также участники заявили о необходимости усовершенствования нормативно-правовой базы в вопросе квот. Есть и еще ряд проблем: сложности с выходом на зарубежные рынки из-за недостаточной сертификации, проблема с кадрами и энергомощностями для строительства и обеспечения новых заводов. Эти вопросы предлагается решить за счет госдотаций и государственного страхования кредитов при содействии экспортно-кредитного агентства РФ (ЭКСАР).

Развитие предпринимательства

На заседании "Развивая малый бизнес. Все для роста!" было отмечено, что благодаря введению режима ТОР, который позволяет создавать льготные ставки по инвестиционным кредитам и специальные кредитные продукты для предпринимателей, происходит рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. Но его представители по-прежнему говорят о высокой фискальной нагрузке, которая прежде всего касается фонда оплаты труда и налога на имущество, а также жалуются на усложненную процедуру получения банковских кредитов. Для решения данных проблем предлагается ввести специальные кредитные инструменты, например, в виде предэкспортного финансирования, а также провести оптимизацию налоговых платежей с учетом особенностей ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Кроме того, для повышения успешности работы малого и среднего бизнеса обсуждается вопрос о кредитном стимулировании программ по профессиональной переподготовке кадров для МСП.

Лесная отрасль и деревообработка

Участники дискуссии "Леса и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК" отметили, что объем инвестиций за последние годы составил порядка 39 млрд рублей, плюс еще в проекте до 20 млрд. Наиболее перспективное направление — создание ЦБК. Развитию глубокой переработки мешает ориентированность бизнеса на экспорт кругляка, а также непрозрачность процедур в отрасли. Тенденцию должна переломить активная господдержка лесоперерабатывающего комплекса, совершенствование законодательства и госрегулирования, а также ставка на современные технологии.

Роль госкомпаний

По мере обсуждения темы "Решения государственных компаний России. Дальневосточный приоритет" выяснилось, что многие из них уже работают в регионах Дальнего Востока и даже имеют в активе уже завершенные проекты. Представители госкомпаний видят необходимость в создании совместной программы по освоению Дальнего Востока. Участники дискуссии говорили не столько о своих трудностях, сколько об общей ситуации в восточных субъектах РФ. Здесь недостаточно развиты современные коммуникации, отстает в темпах жилищное строительство, ипотечное кредитование. Заметен износ инфраструктуры, ограничен объем бюджетных дотаций на обеспечение транспортной доступности дальневосточных городов. Госкомпании предложили властям усилить и расширить такую поддержку, при этом немалую часть необходимых решений они готовы взять и на себя.

Туризм

При обсуждении темы "Туризм. Экономика уникальных впечатлений" его участники согласились с тем, что Дальний Восток дает возможность инвестору зарабатывать в целом больше, чем в регионах сезонного туризма. В регионе в каждое время года есть виды отдыха и развлечений. Серьезной проблемой для развития был признан дефицит информации о возможностях региона как среди потенциальных клиентов, так и, прежде всего, заинтересованных инвесторов. К этому добавляется неразвитость транспорта и в среднем невысокий уровень сервиса, в том числе и при оформлении въездных документов. На заседании был выработан и список возможных решений. В частности, как оказалось, информационная непрозрачность Дальнего Востока легко преодолевается с помощью современных средств коммуникации.