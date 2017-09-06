Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. Видеотрансляция

Лидеры России и Японии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводят пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017). Лидеры двух стран обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а также затронули ситуацию на Корейском полуострове.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.