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7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. Видеотрансляция

Лидеры России и Японии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводят пресс-конференцию по итогам двусторонней встречи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017). Лидеры двух стран обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а также затронули ситуацию на Корейском полуострове.

 Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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7 сентября, 05:09
Россия и Япония подпишут восемь соглашений в энергетике
7 сентября, 05:05
"Газпром" в 2017 г. может нарастить экспорт газа в Европу до 190 млрд куб. м
7 сентября, 05:00
"Русгидро" актуализирует срок вывода Нижне-Бурейской ГЭС на полную мощность
7 сентября, 05:00
ИНК подпишет соглашение с JOGMEC о разработке месторождений в Восточной Сибири
7 сентября, 04:56
Васильева надеется написать книгу о митрополите Ленинградском Никодиме
7 сентября, 04:52
Минэнерго выступает за заключение мирового соглашения между "Транснефтью" и Сбербанком
7 сентября, 04:48
Сбербанк будет сотрудничать с крупнейшим инвестбанком Китая по IPO и сделкам M&A
7 сентября, 04:48
Шувалов: общие бизнес-проекты РФ и Японии помогут изменить контекст в отношении Курил
7 сентября, 04:46
КНР готова увеличить объем Российско-китайского инвестиционного фонда
7 сентября, 04:41
Росатом: увеличение темпа ввода АЭС способствует снижению выбросов парниковых газов
7 сентября, 04:35
МСБ до конца года получит еще 60 млрд рублей льготных кредитов
7 сентября, 04:29
Мун Чжэ Ин: тесное сотрудничество между Южной Кореей и Японией стало еще более необходимым
7 сентября, 04:28
Сбербанк за семь месяцев выдал малым и средним предприятиям кредитов на 2,5 трлн руб.
7 сентября, 04:16
МИД Японии: позиция Токио и Сеула по КНДР едина
7 сентября, 04:16
"Русгидро" и "Алроса" будут совместно развивать экономический потенциал Якутии
7 сентября, 04:14
Республика Корея намерена создать во Владивостоке центр поддержки инвестиций
7 сентября, 04:08
Пучков: необходима работа по повышению стандартов защиты населения и территорий
7 сентября, 04:05
Объем международных почтовых посылок в РФ достигает 1,2 млн в день
7 сентября, 04:00
Пассажиропоток на внутренних линиях Приморья к 2021 году увеличится до 60 тыс. человек
7 сентября, 03:56
Бизнес-федерация Японии: участие бизнеса в госпроектах поможет РФ улучшить инфраструктуру
7 сентября, 03:39
JBIC: Япония считает РФ и Дальний Восток воротами на рынки Европы
7 сентября, 03:36
Инвестиции в сортировочный центр "Почты России" во Внукове достигли $40 млн
7 сентября, 03:29
Более 30 компаний стали резидентами фонда "Сколково" на Дальнем Востоке
7 сентября, 03:28
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание
7 сентября, 03:24
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым
7 сентября, 03:19
Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям
7 сентября, 03:14
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС
7 сентября, 03:13
Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП
7 сентября, 03:11
Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"
7 сентября, 03:09
Россия и Япония будут сотрудничать в цифровой экономике
7 сентября, 03:06
РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях
7 сентября, 03:02
Репик: инвесторы возлагают большие надежды на совместный инвестфонд РФПИ и JBIC
7 сентября, 03:01
Министр экономики Японии: строительство моста Сахалин—Хоккайдо должно быть обосновано
7 сентября, 02:57
РФ и Япония могут подписать 7 сентября конвенцию об устранении двойного налогообложения
7 сентября, 02:53
РФПИ обсуждает с группой "Сумма" покупку акций Fesco
7 сентября, 02:42
Глава Минтранса: в России все готово для ввода электронных посадочных талонов
7 сентября, 02:40
Минфин допускает, что эффект от налога на добавленный доход может быть положительным
7 сентября, 02:06
Онлайн
ВЭФ-2017. День второй. Онлайн
7 сентября, 02:00
В заключительный день ВЭФ погода во Владивостоке будет теплой и солнечной
7 сентября, 00:27
Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ и проведет переговоры с лидерами Японии и Монголии
7 сентября, 00:11
ЦСР: потенциал сотрудничества РФ с Японией и Южной Кореей заключен в медицинской сфере
6 сентября, 23:54
Новак: работы по проекту "Северный поток - 2" ведутся по графику, несмотря на санкции
6 сентября, 21:34
ФРДВ откроет новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру на Дальнем Востоке
6 сентября, 21:22
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Президент Центра стратегических разработок рассказал в интервью ТАСС, каких инвесторов из Южной Кореи и Японии ждут в России
6 сентября, 7:50
Планы регионов: кто будет платить за развитие и что будет приоритетом
6 сентября, 18:59
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