Главы субъектов Дальнего Востока отметили, что целями развития территорий являются повышение доходов граждан, увеличение продолжительности жизни и финансирование местных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Дальневосточные регионы приступили к работе над планами по комплексному развитию территорий, о необходимости подготовки которых на заседании президиума Госсовета в среду во Владивостоке говорил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только "при комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов". "Проекты таких планов для каждого из этих регионов до 2025 года готовятся правительством совместно с регионами, это очень ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать", - сказал Путин.

После заседания президиума Госсовета главы территорий Дальнего Востока в разговоре с корреспондентом ТАСС обратили внимание на то, что в разрабатываемых региональных планах должны быть в первую очередь отражены четкие социальные индикаторы, в том числе продолжительность жизни, наличие преференций для жителей арктических территорий. Не менее важным является определение механизма и источников финансирования тех или иных мероприятий, а также комплексный подход, который предполагает не просто строительство отдельных объектов, но и развитие территории в целом.

Госсовет проходил в дни работы третьего Восточного экономического форума (ВЭФ-2017), который стартовал в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Отличие плана от стратегии развитие региона

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь считает, что при разработке плана в первую очередь нужно не только выработать идеологию развития каждого региона, но и определить источники финансирования конкретных мероприятий.

"Если это будет разработка чисто региона и за свои деньги, то о каком комплексном плане может идти речь - речь идет о серьезных вливаниях со стороны федерального центра", - сказал ТАСС Левинталь.

Еврейская автономная область уже несколько месяцев совместно с Минвостокразвития готовит план комплексного развития территории. По мнению Левинталя, комплексное развитие - "это здравоохранение, образование, качество социальной сферы, на что у регионов просто нет денег".

"Договорились, что в течение месяца у президента будет дополнительный сбор, где будет определяться механизм финансирования и источники. Чтобы эти комплексные планы не остались на бумаге и не выглядели куцо с точки зрения субъекта, а были действительно планами комплексного развития с участием федерального центра", - сказал глава Еврейской автономной области.

Он пояснил, что комплексный план, в отличие от стратегии развития территории, которая в большинстве своем определяет вектор развития региона, это более детализированный документ. Он предполагает конкретные действия, источники финансирования и сроки наиболее значимых для регионов проектов и отраслей.

"Выделяются комплексные зоны, где, например, надо развивать экономику и социальную сферу. Не просто отдельные производственные объекты, а комплексные центры, вокруг которых будут развиваться целые территории", - добавил Левинталь.

Он выразил надежду, что региональные планы будут утверждены уже в бюджете 2018 года.

Социальные индикаторы плана

Власти Якутии уже подготовили план развития территории, в котором предусмотрены такие социальные индикаторы, как продолжительность жизни, естественный прирост населения, экономические индикаторы - валовой региональный продукт, производительность труда, инвестиции в экономику. "Мы уже подготовили (план - прим. ТАСС), представили в Министерство экономического развития и в другие министерства", - сказал ТАСС глава республики Якутия Егор Борисов.

Главными целями развития территории до 2025 года глава региона назвал повышение доходов людей, комфортность проживания на северных территориях. "Нам необходимо обеспечить развитие разных отраслей экономики, социальных направлений, они в совокупности дадут тот результат, который мы определили для себя", - заявил Борисов.

Комплексный поход к развитию Сахалина

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко рассказал ТАСС, что в регионе уже реализуется комплексной поход к развитию проектов и развитию территорий.

"Это строительство Сахалинской ГРЭС, когда инвестор "Русгидро" строит ГРЭС, а Сахалинская область со своей стороны строит жилье, и в последующем будет строить там социальные объекты. Это как раз и есть такой комплексный подход, когда региональные деньги и деньги инвесторов решают сразу задачу новых рабочих мест, новых производств, ну и комфортной и удобной жизни для работников", - заявил глава Сахалинской области.

Он пояснил, что в комплексное развитие территорий важно и планируется на Курилах, где рыбодобывающие компании будут строить на Шикотане крупные предприятия по переработке рыбы.

"Мы со своей стороны реализуем там вопросы, связанные с инфраструктурой. Это и есть комплексное развитие, с транспортной доступностью, взлетно-посадочной полосой на Шикотане, приобретаем самолеты, строим жилье, дороги, объекты социальной инфраструктуры. Вот это и есть комплексный план", - сказал Кожемяко.