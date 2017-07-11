По словам главы Минэнерго РФ, в настоящее время ведутся работы "по привлечению заемного финансирования"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Работы по реализации проекта "Северный поток - 2" ведутся в соответствии с графиком, несмотря на ужесточение санкций, принятых США против России. Об этом заявил в среду глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала " Россия 1 " в рамках Восточного экономического форума.

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"В настоящее время, несмотря на то, что был принят закон 2 августа [об ужесточении санкций со стороны США], проект продолжает реализовываться в соответствии с графиком, привлечена часть средств инвесторов, которые входят в проект, сейчас ведется работа по привлечению заемного финансирования", - сказал он.

Новак добавил, что Россия заинтересована в развитии отношений с европейскими партнерами. "Будем продолжать реализовывать этот проект, учитывая, что он абсолютно коммерческий, и выгоден как российской компании "Газпром", реализующей этот проект, так и европейским", - отметил он.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Согласно закону США, санкции могут быть введены против любого юридического или физического лица, инвестирующего в строительство российских экспортных трубопроводов.

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.