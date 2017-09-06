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6 сентября, 23:54
ЦСР: потенциал сотрудничества РФ с Японией и Южной Кореей заключен в медицинской сфере

Президент центра Павел Кадочников отметил, что японская и южнокорейская экономики очень сильно продвинулись в плане медицинских технологий, применения и оказания услуг в сфере здравоохранения

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Центра стратегический разработок (ЦСР) Павел Кадочников считает, что большой потенциал сотрудничества России с Японией и Южной Кореей в первую очередь заключен в медицинской сфере и сфере технологий. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Учитывая, что и японская, и южнокорейская экономики очень сильно продвинулись в плане медицинских технологий, применения и оказания услуг в сфере здравоохранения, в этом есть большой потенциал для развития сотрудничества. В том числе - если мы сможем преодолеть проблемы, связанные с применением японских, южнокорейских практик и стандартов в российских условиях - с учетом регулирования", - отметил Кадочников.

Президент ЦСР также отметил необходимость привлечения японских и корейских инвестиций, выдерживание баланса привлечения инвесторов из различных азиатских стран, в том числе в инфраструктурные проекты на территории России.

"Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с инвестициями к нам в Россию (в том числе на Дальний Восток) приходили и технологии. Здесь Япония и Южная Корея - одни из самых перспективных партнеров. Это касается производств современной техники, в том числе очень высокоточной, электроники, различных видов оборудования, не производимых в России", - подчеркнул он.

По словам Кадочникова, Азиатско-Тихоокеанский регион развивается достаточно интенсивно и Россия заинтересована в том, чтобы в современных условиях строить партнерские отношения на Востоке.

"Южная Корея и Япония среди других партнеров выделяются, в первую очередь, уровнем развития экономики и активной технологической составляющей в ней. Кроме того, эти рынки достаточно закрыты для поставок продовольствия. А поскольку агропромышленный сектор интенсивно развивается в нашей стране, мы заинтересованы в расширении поставок продовольствия на соседние рынки", - резюмировал Кадочников.

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