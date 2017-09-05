Президент подведет итоги саммита и озвучит результаты планомерной работы, которая ведется на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит в четверг работу во Владивостоке, центральным мероприятием здесь станет выступление главы государства на пленарной сессии Восточного экономического форума, которая фактически подведет итоги ВЭФ-2017.

"Президент РФ поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах России к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания Большого евразийского пространства, даст свою оценку наиболее острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Путин озвучит ряд новых идей. По его словам, на Дальнем Востоке правительством "ведется системная, планомерная работа, и она имеет свои результаты". "Конечно, они будут отображены [в речи], - добавил он. - Ну и экономическая конъюнктура, как вы знаете, не только внутрироссийская, меняется".

Песков не стал раскрывать подробности предстоящего выступления. "Давайте пока не будем в детали вдаваться", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли в выступлении главы государства затрагиваться тема конкуренции России с другими странами, в частности, США, за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Владивостокский форум

Третий Восточный экономический форум проходит Владивостоке 6-7 сентября. Тема пленарного заседания, на котором планируется выступление президента РФ, обозначена как "Дальний Восток: создавая новую реальность". Модерировать пленарное заседание приглашен председатель крупнейшей частной компании Гонконга Hang Lung Properties Ронни Чичунг Чан. В рамках заседания также запланированы выступления президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, президента Монголии Халтмагийна Баттулги и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В целом же программа ВЭФ-2017 строится на пяти основных блоках, в рамках которых и проходят дискуссии: "Дальний Восток - новое качество жизни, отвечая на вызовы", "Как делать бизнес на Дальнем Востоке", "Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?", "Мы соседи: зарабатываем сотрудничая" и "Бизнес-диалог", в рамках которого заявлено обсуждение взаимодействия России с Японией, Китаем, Индией, Кореей и странами АСЕАН.

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Международные контакты Путина

На полях форума также запланировано проведение двусторонних встреч президента России с лидерами Японии и Монголии. Как ранее напомнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча с японским премьером Синдзо Абэ будет уже третьей в текущем году. Предыдущая беседа лидеров прошла 7 июля на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

В ходе нынешней встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, прежде всего ситуацию на Корейском полуострове. Это подтвердил сам Путин во вторник, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, ситуацию вокруг КНДР он вместе с Абэ уже начал обсуждать во время состоявшегося 4 сентября телефонного разговора; этот разговор будет продолжен во время встречи.

"Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух стран обменяются мнениями и по широкому кругу вопросов российско-японского сотрудничества, приоритетное внимание предполагается уделить дальнейшему укреплению экономических связей", - сказал Ушаков перед началом рабочей поездки президента. "По итогам планируется заключить солидный пакет двусторонних документов. В частности, подготовлена к подписанию Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов", - добавил он.

Еще одна двусторонняя встреча, запланированная на 7 сентября, - с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой. Он вступил в должность президента 10 июля, но эта беседа станет уже второй его встречей с Путиным. Первый раз они встречались 28 августа в Венгрии на Чемпионате мира по дзюдо.

Как сообщил Ушаков, темами переговоров станут проблемы развития двустороннего сотрудничества, а также "актуальные международные и региональные вопросы, прежде всего, ситуация на Корейском полуострове".

В завершение рабочей программы дня Путин, Баттулга и Абэ примут участие в церемонии закладки "капсулы времени" будущего Дворца единоборств на острове Русском, где проходят мероприятия ВЭФ, а затем посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров в концертно-спортивном комплексе "Фетисов-арена".