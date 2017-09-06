В заключительный день ВЭФ погода во Владивостоке будет теплой и солнечной

Воздух прогреется до 23-26 градусов тепла, при слабом северо-западном ветре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Синоптики обещают во Владивостоке в четверг, в заключительный день Восточного экономического форума (ВЭФ), солнечную и теплую погоду. Об этом сообщает официальный сайт краевого гидрометцентра Приморья.

"Погода в четверг во Владивостоке будет очень комфортная. Воздух прогреется до 23-26 градусов тепла, при слабом северо-западном ветре", - сообщили в Приморском гидрометцентре.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.