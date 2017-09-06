{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 00:27
В заключительный день ВЭФ погода во Владивостоке будет теплой и солнечной

Воздух прогреется до 23-26 градусов тепла, при слабом северо-западном ветре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Синоптики обещают во Владивостоке в четверг, в заключительный день Восточного экономического форума (ВЭФ), солнечную и теплую погоду. Об этом сообщает официальный сайт краевого гидрометцентра Приморья.

"Погода в четверг во Владивостоке будет очень комфортная. Воздух прогреется до 23-26 градусов тепла, при слабом северо-западном ветре", - сообщили в Приморском гидрометцентре.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017Россия
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.