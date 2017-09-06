Минфин допускает, что эффект от налога на добавленный доход может быть положительным

Замминистра финансов Илья Трунин добавил, что законопроект по НДД скоро будет внесен в Госдуму

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Минфин допускает, что эффект от налога на добавленный доход (НДД), который будет взиматься не с объема добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку, может быть положительным, заявил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

Вместе с тем Трунин отказался комментировать возможные последствия от введения льгот на обводненные месторождения, которые рассматриваются параллельно с НДД. "Еще рано, не хотел бы комментировать", - отметил он.

"Будет ли положительным или отрицательным эффект - не могу пока сказать. Мы будем отдельно подсчитывать уже после его введения", - сказал он, отвечая на вопрос по-прежнему ли Минфин считает возможный эффект от НДД отрицательным или приняло точку зрения Минэнерго о том, что бюджет выиграет за счет роста добычи на месторождениях в рамках НДД.

По словам замминистра финансов, Минэнерго и Минфин полностью согласовали законопроект по НДД и никаких расхождений у ведомств нет. "Насколько я знаю, у нас нет разночтений. Все согласовано. Документ готов. Скоро уже будет внесен в Госдуму", - сказал Трунин.

При этом накануне министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что ряд небольших моментов в законопроекте еще нужно доработать.

Споры о новой системе налогообложения в нефтяной отрасли Минфин и Минэнерго ведут с 2014 года. Минфин, в частности, пытался снизить потери бюджета, а Минэнерго настаивало на том, чтобы сделать новый режим наиболее льготным для компаний.

Налог на добавленный доход в отличие от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку по ставке 50%. При этом предельные расходы, которые учитываются при расчете налога, будут ограничены. Кроме того, останется пониженный НДПИ и роялти для зрелых месторождений (НДПИ, уменьшенный на экспортную пошлину).

Новая система заработает на некоторых пилотных месторождениях Западной Сибири, выработанных на 20-80% (к 1 января 2016 года), и на новых месторождениях, выработанных до 5%.

Общая добыча пилотных проектов не должна превысить 15 млн тонн. Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на НДД подали "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Все они расположены в Западной Сибири, их совокупная добыча составляет около 7 млн тонн.