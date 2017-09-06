{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 02:42
РФПИ обсуждает с группой "Сумма" покупку акций Fesco

Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с группой "Сумма" покупку акций Fesco, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Обсуждение с группой "Сумма" идет", - сказал он. Накануне Дмитриев заявил, что РФПИ совместно с оператором DP World интересуются инвестициями в Fesco.

"Это рынок с большим потенциалом и там полезно иметь опытных игроков, как Dubai Ports, но мы еще изучаем эту сделку, для нее потребуется ряд одобрений", - отметил Дмитриев, не уточнив возможный размер пакета, который интересен для покупки.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Смотрите также
Дмитриев: РФПИ интересуется акциями Fesco, в том числе с DP WorldСовместный фонд РФПИ и JBIC определит первый проект для финансирования в течение месяцаРФПИ рассматривает инвестиции в строительство ВСМ "Евразия"РФПИ может в 2017 году создать энергетический фонд с Саудовской Аравией
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание
7 сентября, 03:24
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым
7 сентября, 03:19
Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям
7 сентября, 03:14
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС
7 сентября, 03:13
Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП
7 сентября, 03:11
Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"
7 сентября, 03:09
РФ и Япония подпишут заявление о сотрудничестве в цифровой экономике
7 сентября, 03:06
РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях
7 сентября, 03:02
Репик: инвесторы возлагают большие надежды на совместный инвестфонд РФПИ и JBIC
7 сентября, 03:01
Министр экономики Японии: строительство моста Сахалин—Хоккайдо должно быть обоснованно
7 сентября, 02:57
РФ и Япония могут подписать 7 сентября конвенцию об устранении двойного налогообложения
7 сентября, 02:53
Глава Минтранса: в России все готово для ввода электронных посадочных талонов
7 сентября, 02:40
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.