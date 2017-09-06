Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает с группой "Сумма" покупку акций Fesco, сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Обсуждение с группой "Сумма" идет", - сказал он. Накануне Дмитриев заявил, что РФПИ совместно с оператором DP World интересуются инвестициями в Fesco.

"Это рынок с большим потенциалом и там полезно иметь опытных игроков, как Dubai Ports, но мы еще изучаем эту сделку, для нее потребуется ряд одобрений", - отметил Дмитриев, не уточнив возможный размер пакета, который интересен для покупки.

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