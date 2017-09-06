{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 02:40
Глава Минтранса: в России все готово для ввода электронных посадочных талонов

Соколов отметил, что компании могут в любое время начинать устанавливать данный сервис

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Для ввода электронных посадочных талонов в России все готово, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Все готово, - сказал он. - В принципе, вся нормативная база сделана. Как только компании [будут готовы] установить такой сервис для своих пассажиров, хоть завтра могут вводить".

На вопрос, все ли компании справятся с новой технологией, министр ответил: "Аэрофлот" точно сможет".

Ранее Минтранс России утвердил приказ и правила, которые позволяют авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Согласно новым правилам, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель (смартфон, планшет или другое устройство), указываемое пассажиром при бронировании билета. Пассажир при желании может самостоятельно распечатать свой электронный посадочный талон для его предъявления на досмотре.

Новые правила предусматривают, что сканировать посадочный во время прохождения досмотра можно будет с с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Смотрите также
Минтранс обещает поддержать вышедшие на российский рынок новые авиакомпанииМинтранс предлагает обязать новые авиакомпании иметь минимум 3 новых российских самолета"Ъ": авиакомпании призывают вернуть госрегулирование цен в Московском авиаузле
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Павел Кадочников: мы хотим, чтобы с инвестициями на Дальний Восток приходили технологии
Встреча Путина с представителями иностранных корпораций на ВЭФ-2017. Видеотрансляция
Максим Соколов: перечень вещей для бесплатного провоза на борту можно расширить
Теги
ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
Читать далее
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание
7 сентября, 03:24
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым
7 сентября, 03:19
Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям
7 сентября, 03:14
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС
7 сентября, 03:13
Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП
7 сентября, 03:11
Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"
7 сентября, 03:09
РФ и Япония подпишут заявление о сотрудничестве в цифровой экономике
7 сентября, 03:06
РФПИ и Государственный банк развития Китая создали инвестплатформу в юанях
7 сентября, 03:02
Репик: инвесторы возлагают большие надежды на совместный инвестфонд РФПИ и JBIC
7 сентября, 03:01
Министр экономики Японии: строительство моста Сахалин—Хоккайдо должно быть обоснованно
7 сентября, 02:57
РФ и Япония могут подписать 7 сентября конвенцию об устранении двойного налогообложения
7 сентября, 02:53
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.