Глава Минтранса: в России все готово для ввода электронных посадочных талонов

Соколов отметил, что компании могут в любое время начинать устанавливать данный сервис

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Для ввода электронных посадочных талонов в России все готово, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках Восточного экономического форума.

"Все готово, - сказал он. - В принципе, вся нормативная база сделана. Как только компании [будут готовы] установить такой сервис для своих пассажиров, хоть завтра могут вводить".

На вопрос, все ли компании справятся с новой технологией, министр ответил: "Аэрофлот" точно сможет".

Ранее Минтранс России утвердил приказ и правила, которые позволяют авиапассажирам использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Согласно новым правилам, посадочный талон может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, направляемого на любой электронный носитель (смартфон, планшет или другое устройство), указываемое пассажиром при бронировании билета. Пассажир при желании может самостоятельно распечатать свой электронный посадочный талон для его предъявления на досмотре.

Новые правила предусматривают, что сканировать посадочный во время прохождения досмотра можно будет с с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром.

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