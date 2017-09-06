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7 сентября, 02:57
Министр экономики Японии: строительство моста Сахалин—Хоккайдо должно быть обоснованно

Хиросигэ Сэко предложил начать реализацию проекта с повышения доверия между гражданами двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Строительство транспортного перехода между японским островом Хоккайдо и Сахалином это очень масштабный проект, и для принятия конкретного решения по нему сначала надо выяснить, имеет ли он экономическую целесообразность, а также углубить доверие между народами. Об этом заявил корреспонденту ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

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"Это будет [в случае реализации] очень крупный проект. Поэтому прежде всего необходимо уточнить и рассмотреть его экономическую обоснованность", - сказал министр. Вместе с тем, по его мнению, "для осуществления таких масштабных проектов необходимо углублять взаимодоверие между народами двух стран".

"Я считаю, что именно наши усилия для реализации проектов в рамках нашего плана сотрудничества из восьми пунктов, который призван повысить взаимодоверие между гражданами, позволят, на мой взгляд, осуществлять в том числе и такие крупномасштабные проекты", - добавил Сэко.

В среду первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что РФ предлагает Японии строительство автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина. Это, по его словам, даст РФ возможность дополнительно использовать свою ж/д инфраструктуру и одновременно "сделает Японию континентальной державой".

Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.

По оценкам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, сухопутный переход между странами может обойтись в 1 трлн рублей. При этом строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином, и с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от 3 до 5 лет. Эксперт также отмечал высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.

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