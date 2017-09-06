РФ и Япония могут подписать 7 сентября конвенцию об устранении двойного налогообложения

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин также подчеркнул, что отношения между странами активно развиваются

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Япония 7 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) планируют подписать конвенцию об устранении двойного налогообложения, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на российско-японском диалоге в рамках ВЭФ-2017.

Орешкин подчеркнул, что российско-японские отношения активно развиваются. В частности, за последний год было подписано более 100 различных соглашений, а на полях форума планируется подписать еще 40.

"Что очень важно, некоторые из них выводят наши экономические отношения на новый уровень. Например, сегодня запланировано подписание конвенции об устранении двойного налогообложения", - отметил министр.

Орешкин подчеркнул, что экономические показатели демонстрируют положительную динамику - товарооборот между странами за первые шесть месяцев 2017 года увеличился на 15%.

Страны сотрудничают сразу по нескольким направлениям. Например, развивается сотрудничество в области финансов. "Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк для международного сотрудничества создали совместный фонд с капиталом в $1 млрд. Стороны уже анализируют приоритетные проекты на территории России", - добавил министр.

Помимо этого, японская Mitsui войдет в капитал российской фармацевтической компании "Р-Фарм", купив пакет в 10%. Также Россия и Япония налаживают сотрудничество в сельском хозяйстве: Япония открыла свой рынок термически обработанного мяса для российских производителей, добавил Орешкин.

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