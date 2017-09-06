Репик: инвесторы возлагают большие надежды на совместный инвестфонд РФПИ и JBIC

Подписание соглашения о создании российско-японского инвестиционного фонда ожидается в ближайшее время, отметил президент организации "Деловая Россия" Алексей Репик

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Инвестиционное сообщество возлагает особые надежды на создающийся совместный инвестиционный фонд Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом заявил председатель Российско-японского делового совета, президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в рамках бизнес-диалога "Россия-Япония" на полях Восточного экономического форума.

"В ближайшее время мы ожидаем подписания соглашения о создании российско-японского инвестиционного фонда между РФПИ и JBIC. На этот новый механизм предпринимательское сообщество возлагает особые надежды", - сказал Репик.

Меморандум о создании российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них: здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Стороны уже согласовали основные условия создания и функционирования фонда. Ожидается, что первые сделки в рамках российско-японского инвестфонда состоятся уже в третьем квартале 2017 года.

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