Сэко: сотрудничество РФ и Японии переходит от документов к действиям

В качестве примера министр экономики Японии привел проект в области медицины и фармацевтики

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Японии по плану из восьми пунктов, который был предложен ранее премьером Синдзо Абэ, продвигается вперед и переходит от документов к реальным и конкретным действиям. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие двусторонних экономических отношений, в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В результате [частных встреч с российской стороной] план сотрудничества из восьми пунктов продвинулся вперед. К настоящему моменту между компаниями двух стран уже было подписано 90 документов, на этом ВЭФ будет заключено еще много документов", - сказал он.

Вместе с тем Сэко отметил, что это сотрудничество "не только на уровне документов, уже начались конкретные реальные действия". В качестве примера он привел проект в области медицины и фармацевтики.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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