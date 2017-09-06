Первой сделкой совместного фонда РФПИ и японского JBIC будет инвестирование в "Р-Фарм"

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев не уточнил возможный размер пакета, который интересен для покупки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Первой сделкой совместного инвестиционного фонда Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) станет инвестирование в российскую фармацевтическую компанию "Р-Фарм". Об этом ТАСС сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Обсуждение с группой "Сумма" идет", - сказал он. Накануне Дмитриев заявил, что РФПИ совместно с оператором DP World интересуются инвестициями в Fesco.

"Это рынок с большим потенциалом и там полезно иметь опытных игроков, как Dubai Ports, но мы еще изучаем эту сделку, для нее потребуется ряд одобрений", - отметил Дмитриев, не уточнив возможный размер пакета, который интересен для покупки.