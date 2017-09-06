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7 сентября, 03:13
Росатом в октябре может запустить третий энергоблок Тяньваньской АЭС

Ранее была произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Росатом в октябре 2017 года планирует произвести энергопуск третьего энергоблока на Тяньваньской АЭС в Китае. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме первый заместитель генерального директора ГК "Росатом" Кирилл Комаров.

"Мы планируем в октябре этого года запустить очередной блок в Китае, созданный по российским технологиям на Тяньваньской атомной станции", - сказал он.

Росатом строит в Китае Тяньваньскую АЭС. Сейчас завершается строительство третьего и четвертого блоков с реакторами ВВЭР-1000. Начало коммерческой эксплуатации энергоблока N3 Тяньваньской АЭС запланировано на 2018 год.

В августе была произведена загрузка топлива в реактор третьего блока станции.

Комаров добавил, что совокупная мощность построенных в Китае атомных станций превышает 30 ГВт, продолжает реализовываться большое количество проектов.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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