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7 сентября, 03:19
Минтранс не отмечает снижения спроса на авиабилеты в Крым

Глава ведомства Максим Соколов отметил, что если и есть корреляция, то она укладывается в пределах 2-3% по итогам 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября./ТАСС/. Министерство транспорта РФ не видит снижения спроса на авиабилеты в направлении Крыма, сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Есть оценка в ряде средств массовой информации о том, что идет снижение туристического потока в направлении Крыма. По линии авиации мы этого не видим. Если и есть кое-какая корреляция, она укладывается в пределах 2-3% по итогам, по крайней мере, этого - 2017 года",- сказал он.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке в среду и продлится до 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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ВЭФ-2017РоссияСоколов, Максим Юрьевич
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