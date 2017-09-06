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7 сентября, 03:24
Федерация бизнеса Японии и РСПП в ноябре проведут совместное заседание

Темой заседания будет двустороннее сотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в ноябре проведут совместное заседание на тему двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель японско-российского экономического комитета Кэйданрэн, председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

"Кэйданрэн и далее намерен углублять японско-российское сотрудничество для создания по-настоящему разнообразных отношений. В рамках этого в ноябре мы планируем с РСПП провести совместное заседание японско-российского комитета по экономическому сотрудничеству", - сказал он.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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