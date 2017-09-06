Колобков: более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке по ФЦП

Министр рассказал об особенностях развития спортивной отрасли в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Более ста спортивных объектов реализовано на Дальнем Востоке в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП). Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Уже реализовано за время существования программы более ста спортивных объектов разного назначения, это и объекты массового спорта, и более специализированные. Кроме того, есть академия в Хабаровске, есть Чурапча (Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта - прим. ТАСС). В целевой программе есть отдельный раздел, касающийся развития Дальнего Востока. Объем средств - чуть больше миллиарда [рублей]", - сказал Колобков.

По словам Колобкова, проблемы развития спорта на Дальнем Востоке в целом схожи с теми, которые испытывают другие регионы России, но есть определенные отличия. "Что на Дальнем Востоке, что в других регионах это вопросы вовлеченности граждан в занятия спортом, наличие соответствующей инфраструктуры и тренерские кадры. Но на Дальнем Востоке есть еще одна проблема - удаленность региона от центра, из-за чего приходится много летать, и в результате спортсменам не всегда хватает финансов для участия даже во всероссийских соревнованиях. Поэтому тут [на Дальнем Востоке], конечно, другой объем денег нужен, и это наша общая проблема, она, скорее, не спортивная", - сказал министр спорта РФ.

По мнению Колобкова, на Дальнем Востоке нужно развивать виды спорта, которые имеют здесь исторические традиции. "Сахалин и Камчатка - это, конечно, зимние виды спорта: лыжи, горные лыжи, биатлон. Владивосток и Хабаровск - это легкая атлетика, плавание, единоборства - дзюдо, бокс, тхэквондо. Что касается Владивостока, то это еще и парусный спорт, и гребля", - сказал министр спорта.

"Очень сложно начать создавать что-то заново. Есть пример Китая - они уже много лет пытаются выйти на высокий уровень в синхронном плавании и художественной гимнастике, определенные результаты есть, но все равно барьер преодолеть не могут. А вот в бадминтоне, настольном теннисе, прыжках в воду Китай - безоговорочный лидер", - отметил Колобков.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.