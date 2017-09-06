Более 30 компаний стали резидентами фонда "Сколково" на Дальнем Востоке

Вице-президент фонда отметил, что речь, прежде всего, идет об IT-технологиях, технологиях в медицине, сельском хозяйстве и энергоэффективности

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" за два с половиной года работы на Дальнем Востоке привлек в качестве резидентов 37 компаний и рассчитывает на дальнейшее увеличение их числа, сообщил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) вице-президент фонда "Сколково" по региональному и международному развитию Юрий Сапрыкин.

"За два с половиной года нашей работы здесь мы отсмотрели порядка 300 различных проектов из всех регионов Дальнего Востока, и сегодня резидентами фонда "Сколково" на Дальнем Востоке являются 37 компаний", - сказал Сапрыкин. Он отметил, что речь, прежде всего, идет об IT-технологиях, технологиях в медицине, сельском хозяйстве и энергоэффективности.

В среду на полях ВЭФ фонд "Сколково" и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подписали соглашение об открытии технопарка на острове Русский. "Первая задача, которую мы решаем [созданием технопарка] - это локализация резидентов в границах какого-то физического пространства. Сегодня они расположены кто где, а эта история не может развиваться, если люди не будут заниматься созиданием на одной территории", - пояснил Сапракин.

Он выразил надежду, что технопарк позволит развиваться как действующим резидентам фонда, так и привлечет новых: "Мы рассчитываем, что число таких компаний будет расти, что позволит развиваться и самой зоне".

В дальнейшем, отметил Сапрыкин, на острове Русский необходимо развивать индустрию, сервисно-бытовую инфраструктуру. "Нам кажется, что еще предстоит пройти большой путь по созданию полноценной территории опережающего развития на острове Русский", - подчеркнул он.

Восточный экономический форум открылся в среду во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.