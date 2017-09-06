Инвестиции в сортировочный центр "Почты России" во Внукове достигли $40 млн

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов отметил, что новый центр позволит обрабатывать до 1,5 млн посылок ежедневно

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в сортировочный центр "Почты России" в столичном аэропорте Внуково составил $40 млн, сообщил на площадке Восточного экономического форума генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"В октябре мы надеемся полностью ввести в эксплуатацию полностью оборудованный сортировочный центр во Внуково. Таким образом, мы сможем обрабатывать до 1,5 млн посылок ежедневно. Объем инвестиций составил $40 млн", - сказал он.