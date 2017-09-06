Бизнес-федерация Японии: участие бизнеса в госпроектах поможет РФ улучшить инфраструктуру

Также было заявлено о необходимости обеспечить надежный механизм возврата инвестиций для иностранных компаний

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Участие частного бизнеса в государственных проектах по строительству и управлению инфраструктурой позволит значительно повысить эффективность такой работы. Об этом заявил в четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) руководитель японско-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса, председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

"Если внедрить механизм государственно-частного партнерства, в том числе концессионную систему, и дать частному бизнесу возможность участвовать в госпроектах, можно ожидать повышение эффективности ремонта и управления объектами инфраструктуры", - сказал он.

Кроме того, Асада отметил, что компания Marubeni имеет богатый опыт участия в подобных проектах за рубежом. Также он отметил важность обеспечения надежным механизмом возврата инвестиций для иностранных компаний. Ранее о конкретных мерах, о выполнении которых просит японская сторона, Асада рассказал в интервью ТАСС.

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